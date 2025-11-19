百元雞腿便當送蘇澳災區竟被嫌棄 志工默默硬撐心聲曝光

宜蘭蘇澳災區連日發放的便當，市價至少百元、內容豐富，卻仍遭部分民眾嫌棄，引發第一線志工一陣心寒。（吳俊賢提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭蘇澳災區連日發放的便當，市價至少百元、內容豐富，卻仍遭部分民眾嫌棄，引發第一線志工一陣心寒。位於冬山鄉鹿埔村的幸福轉運站關懷協會會長吳俊賢在臉書感嘆，「這樣的菜色送到災區被嫌棄，我們該檢討了嗎？」一句話道盡志工們7天以來的疲累與沮喪，也引來大批網友力挺「辛苦了，不要讓酸民打擊你們。」

吳俊賢回憶，協會志工發便當時，一名民眾拿了餐盒後走開，卻跟後方排隊的朋友抱怨「這菜色不好，為什麼每天都要發？」當下多名志工都聽見，只是手邊仍有大量物資要派送，來不及反應，但心裡卻難掩失落。

網友們紛紛留言力挺，「這樣的菜色跟份量已經很好了」、「我中餐只有甜不辣、豆芽菜，還嫌」、「這便當在北部都要百元起跳耶」、「真不懂惜福」、「當大街上買菜嗎」、「比我吃得還好耶」、「傻眼到天邊」、「不要理會酸民，當修行」。

吳俊賢說，因這些便當，全是由許多好友與白沙屯信徒共同集資，一個便當成本約100元，對外卻說80元，差額都由他自己吸收。志工們天天清晨6點集合，夜裡10點多才收工，一天至少準備700個便當，物資、清潔用品從未中斷，只為在災後第一時間溫飽更多受困家庭。

一連7天，他們開著2、3台小貨車穿梭蘇澳大街小巷，不設定點，只要看到需要的人就停車發送。（吳俊賢提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

一連7天，他們開著2、3台小貨車穿梭蘇澳大街小巷，不設定點，只要看到需要的人就停車發送；行動不便的長者，他們一一做紀錄、再專程送上門。協會十年來從小社團走到正式組織，志工僅六人，卻已至少往返光復災區八趟，這次蘇澳也是全力投入。

有志工抽空、有些請假，每個人都硬是擠出時間，只因災民第一次接觸他們時，是哭著的，而現在是會朝著他們笑；每天車子一開進巷口，播放著白沙屯媽祖的音樂，許多長輩便露出久違的安心表情，那些笑容，是支撐志工們繼續下去的力量。

雖然中間偶爾聽見抱怨，甚至被嫌棄，他們仍選擇把情緒留在會議室，把善意留在災區。吳俊賢說，今天協會先從第一階段「退場」，讓志工休三天、整理倉庫堆滿的物資，下週將重返災區進行第二階段協助，替長者與弱勢家庭復原家具、搬回電器，必要時提供二手家居用品，盼望讓災民能越快回到原本的生活。

