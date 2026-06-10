百元麵包也捨不得花！老翁擁4千萬資產卻活像苦行僧 「錢變少像在折壽」
為了安穩退休，許多人拚盡一生積蓄，但諷刺的是，當財富終於達標，有些人卻陷入了「存款只要少一塊錢都極度恐怖」的焦慮。日本一名擁有優渥資產的退休老翁，如今過著連一顆100日圓（約新台幣20元）麵包都不敢買的極省生活，每當錢少一分就加一分焦慮，擔憂未來萬一面臨重大醫療支出該怎麼辦。
根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名75歲的前公務員加藤先生，退休時含退休金共存下了高達4000萬日圓（約新台幣 820 萬元）的資產，且每個月還能現領20萬日圓（約新台幣 4.1 萬元）的退休金，再加上房貸已全部還清，甚至現金充足到可以一次付清老屋翻修的款項，可說是完全沒有負債。
然而在別人眼中理應享有悠閒晚年的他，實際的生活卻過得戰戰兢兢。他的餐桌上永遠只有超市的特價出清品，有時站在超商的麵包架前，拿了貼有100日圓標籤的菓子麵包後，心裡又不斷想著「這真的有必要買嗎？」再放回去，伸出的指尖還會微微顫抖，甚至在咖啡廳喝杯咖啡都覺得有罪惡感，「明明回家泡茶不用錢，在外面花錢就是浪費」。
加藤先生坦言：「我不是沒有錢，但一到要購物時，手就是會停下來」。他追溯這種近乎病態的省錢觀念，是從妻子3年前癌症過世後開始失控。「太太還在世時，我們還會一起外食、去泡溫泉，那時只要她高興，花錢就很值得。但現在剩下我一個人，這4000萬存款對我來說，不再是享受生活的工具，而是我活下去唯一的防護盾。」
他對充滿「萬一」的未來感到恐懼，如果明天突然倒下需要住進高檔養老院？萬一得了重病需要自費醫療？「只要花掉 1000日圓，4000萬就會變3999萬9000圓。那個『數字減少』的現實，讓我感覺自己的壽命好像也跟著被削掉了一塊，真的好恐怖。」因此，每週固定去一次銀行 ATM 刷存摺，確認年金有進帳、餘額沒有變少，成為加藤先生生活的日常。為了守住存款，他最後把社交活動推得一乾二淨，連人際關係都徹底切斷。
加藤的故事並非個案，根據日本金融經濟教育推進機構所做的調查，近8成的受訪者對老後生活感到憂心，主要原因是「覺得金融資產不夠」以及「年金與保險不夠用」。
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