百公尺地下道工程停滯逾5年 山田摩衣酸「新北奇蹟」

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員山田摩衣日前參加議會考察，實地了解國家級重大工程淡江大橋的進度後，對板橋區民生路地下道工程的延宕表達強烈質疑。山田摩衣感嘆，淡江大橋僅需7年即可通車，但短短幾百公尺的民生地下道卻已耗時5年多，進度至今仍無法確定。她嚴正要求市府必須優先解決問題，避免造成另類的新北工程奇蹟。

山田摩衣日前參加議會第3審查會考察，前往被譽為「世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋」的淡江大橋實地了解建設狀況。工程單位簡報指出，淡江大橋的主體工程自2019年啟動，預計在2026年5月12日完工通車，目標在7年內達成串聯淡水、八里與整個北海岸交通的目標。

然而，在肯定國家級工程進度穩定的同時，山田摩衣將焦點拉回板橋地方建設。她指出，與淡江大橋的7年完工目標相比，板橋的民生路地下道工程已進行了超過5年，工程延宕、施工問題頻傳，至今仍無法確認是否能在明年如期通車。基層民眾與市民對此已表達高度心急與不滿。

山田摩衣強調，若這段短短幾百公尺的地下道工程所需時間竟比世界級的跨海大橋還要長久，無疑是工程品質與效率上出現了重大問題。她呼籲新北市府必須立即將民生地下道的工程問題列為優先事項，拿出解決方案，回應市民期待。

照片來源：新北市議員山田摩衣臉書翻攝

