百公斤新娘減肥45kg要離婚？婆婆怒：瘦了就嫌棄兒 她反控尪是媽寶

大陸河南省焦作市溫縣的鄭女士近日向節目《小莉幫忙》求助，稱兒媳婚後大幅減重，從近100公斤瘦到55公斤，雖然外表變得亮眼，不料她卻開始嫌棄兒子，讓家庭關係出現危機，夫妻與婆媳矛盾日益加深。對此，兒媳喊冤稱，自己為了備孕及健康考量才減肥，婆家卻懷疑她有外遇，更反控老公是媽寶。

河南電視台報導，鄭女士表示，兒子與兒媳2024年間首次見面，短短數日後女方便搬入家中同住，兩人並於半年後結婚。婚禮時，兒媳身高約160公分，體重接近100公斤。過年後，兒媳開始強力減肥，幾乎不進食，只靠跑步運動，歷時半年多成功瘦下45公斤，外型變化明顯。

然而，鄭女認為兒媳減肥後性情大變，不僅與兒子分房睡，在家也少做家務，情緒容易失控，甚至對丈夫流露嫌棄態度，令她憂心家庭失和，因此希望節目介入調解。

節目組到場後，確認兒媳體型確實明顯消瘦。她表示自己減重約45公斤，是為了備孕及健康考量，因身體不適才無法操持家務，婆家卻懷疑她有外遇。她也坦言，過去丈夫都能體貼自己，近期爭吵後對她漠不關心，婆婆的過度介入更讓她感到壓力。

對此，丈夫反駁稱，妻子經常晚歸、不接電話，讓他難以相信其身體不適說法，並指妻子頻頻向他要錢，婚後半年僅存下千元，還提出離婚，導致衝突全面爆發。面對調解，女方強調感情未變，但對婚姻未來未明確表態。目前，當地村委已介入協助調解。

