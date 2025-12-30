《百分之一相對論》北投舉辦試玩活動 宋偉恩挑戰沉浸式翻屍嚇破膽

【緯來新聞網】全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，由映底子國際傳媒製作，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。今（30日）舉辦試玩活動，邀請到《叫我驅魔男神》印度男星Arjan Bajwa（阿建・巴吉瓦）和《三個傻瓜》製片 Gayathiri Guliani（Gia）體驗台灣的沉浸式體驗展。

宋偉恩帶領Arjan體驗的是「恐怖搜查」。（圖／記者許方正攝）

探員宋偉恩、梁以辰和本本分別組成兩隊，宋偉恩、製作人郭彥伶帶領Arjan和Gia一隊，梁以辰、本本和中獎粉絲一隊，分別體驗兩款不同的沉浸式體驗展。宋偉恩與Arjan體驗的是「恐怖搜查」，有不少驚悚嚇人的環節，讓宋偉恩不停激動尖叫，他表示「我都把Gia推到前面。」Arjan認為這個遊戲很特別「必須具備推理、觀察力、直覺，還要有勇氣、默契，還能體驗到台灣的文化，沒想到Wayne（宋偉恩）個子這麼高，結果膽子這麼小，一直嚇到尖叫，反應非常有趣。」



製片Gia則笑說「非常刺激、有趣，也看到台灣非常厲害的創意和實力。但Wayne（宋偉恩）都叫我走前面。」她也對於能把拍攝場景留下讓觀眾能近距離體驗節目中的畫面和遊戲感到非常佩服「在印度拍攝完的場景通常是無法留下的，讓觀眾可以用第一視角去感受螢幕上的場景，是個非常棒的想法。」

《叫我驅魔男神》印度男星Arjan Bajwa（阿建・巴吉瓦）出席。（圖／記者許方正攝）

《百分之一相對論》節目製作人郭彥伶表示「很開心能邀請到來自印度的Arjan跟Gia來體驗台灣的沉浸式體驗展，他們這次玩的是融合台灣眷村文化元素的恐怖搜查，劇情其實跟我們節目第二單元〈歡迎光臨黎明別館〉有相關聯，在恐懼的環境裡還能保持理智去搜查破案線索是最大的關鍵，也可以再一起破案的過程裡面看到每個人的個性和成長。」她也非常讚賞Arjan和Gia的勇氣和參與感「從剛剛的試玩過程可以感覺到他們兩位都是非常勇敢而且好奇心很重，對於恐怖的環節反而很感興趣，具備探員的實力跟能力。」

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》舉辦試玩活動。（圖／記者許方正攝）

談及在遊戲中的表現，探員本本與粉絲一起體驗最新關卡〈時空旅者的詭局〉「建議觀眾朋友可以在看完節目後來體驗，有我們所有單元故事的畫面出現！」本本還説在闖關時一直聽見隔壁的宋偉恩一直大叫。宋偉恩自爆自己在翻找屍體的環節嚇破膽「怎麼會想到有這麼恐怖又衝擊的畫面在這麼狹窄的空間？又很怕屍體突然動起來，還好沒有，不然我真的會逃走。」Arjan覺得這個實境節目很特別，卻也和自己演出的電影《叫我驅魔男神》有許多相似之處，「電影和節目一樣都有恐怖驚悚和歡樂搞笑的成分。」Gia則認為電影和節目想傳達的內涵有驚人的相似，「我們都想傳達給觀眾，要去面對那些未知恐懼的勇氣，不論來的是好人、壞人或是惡魔，我們都要勇於對抗自己的心魔。」他們也邀請節目的製作人和探員一起去看電影，電影將於12月31日正式上映。

製作人郭彥伶分享曾因戲劇《甘味人生》致電給今日傳出驟逝的曹西平。（圖／記者許方正攝）

實境節目《百分之一相對論》的背景故事設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，來還原那百分之一的真相。探員們將一起闖過第一季的3個時空亂流，單元角色將邀請到來自影視界的金獎實力派演員群。《百分之一相對論》曲折的故事架構、燒腦的解謎關卡、頂尖的美術製作以及逼真的場景設計，聚集燒腦、驚悚、懸疑、感動元素。節目將於2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV、Hami Video首播，1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。

