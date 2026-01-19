《百分之一相對論》宋偉恩高燒強撐變身MVP！ 《月明村》美女大魔王靠1物長年控制居民

《百分之一相對論》第一單元順利落幕。映底子國際傳媒股份有限公司提供

全台首創沉浸式戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，由陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本組成時空探員，帶領觀眾解開各種時空亂流謎題。節目播出後好評不斷，緊扣戲劇的解謎內容深受年輕族群喜愛。昨（18日）播出第一單元《月明村的虎靈傳說》精彩大結局，探員們正式完成首階段任務，本週將迎來全新單元《黎明別館的祝福》。

洪都拉斯首度挑戰解謎實境演出。映底子國際傳媒股份有限公司提供

探員混入靈虎季消滅大魔王

在第一單元《月明村的虎靈傳說 下》的故事高潮中，揭露了虎靈能幻化成任何人，甚至化身為吳念軒企圖操控探員。而劇中由鍾瑶飾演的古芳華則是最終大魔王，多年來透過「虎佑茶」控制村民。六位探員的最終任務是混入「靈虎季」現場，透過一連串關鍵行動阻止祭祀儀式，成功消滅虎靈並拯救月明村。

洪都拉斯飾演的村長全天朗，被網友們大讚。映底子國際傳媒股份有限公司提供

宋偉恩克服恐懼化身膽小狗英雄

探員宋偉恩在解謎過程中，因劇情設定需由屬狗的探員尋找線索，讓他瞬間變成「膽小狗英雄」。他必須獨自前往黑暗走廊執行任務，過程中一度被工作人員扮成的「調皮鬼」嚇退，但在隊友鼓勵下，他第二次出征時彷彿有神力加持，甚至能出手反擊。宋偉恩回憶，當時雖害怕但不想讓大家久等，決定裝堅強完成任務，也慶幸製作單位沒安排過於恐怖的橋段。

探員們在「獻歌」的環節下用盡全力演唱虎姑婆童謠。映底子國際傳媒股份有限公司提供

接唱虎姑婆環節成全集討論亮點

在阻止祭祀的任務中，村長（洪都拉斯飾）帶領探員接力演唱《虎姑婆》童謠，失敗則須重來。關鍵時刻，宋偉恩頂著沙啞喉嚨帶領大家又唱又跳，順利過關成為MVP。他分享這首歌喚起了小時候不乖被虎姑婆「恐嚇」的回憶。這段充滿笑料的真實反應引發網友熱烈討論，紛紛大讚洪都拉斯的認真演技與探員們的互動，直呼台灣實境節目表現相當酷。

宋偉恩帶領團隊練習虎姑婆童謠。映底子國際傳媒股份有限公司提供

團隊各司其職克服高燒完成任務

順利解救月明村後，隊長陳漢典感慨表示，沒想過台灣能有結合解謎與戲劇的節目，強調每位探員都是重要的齒輪。宋偉恩則透露拍攝時其實正值高燒不退，頭暈難以專注，全靠夥伴們體諒與分擔工作。導演郭方儒表示，節目品質在試播後持續提升，後續的案件如《黎明別館的祝福》及《梅花梅花幾月開》等都環環相扣，值得期待。

宋偉恩化身膽小狗英雄 。映底子國際傳媒股份有限公司提供

新探員黃偉晉加入揭開別館祕密

本週日即將播出的第二單元《黎明別館的祝福》，敘述六封邀請函將探員引導至神祕的深山宅邸「黎明別館」。探員們將在調查神祕娃娃都市傳說的過程中，讓楊家的祕密逐漸浮出水面。此外，黃偉晉也將以全新探員的身分正式加入，與團隊一起還原百分之一的真相。

黃偉晉將在本週全新單元《黎明別館的祝福》當中現身。映底子國際傳媒股份有限公司提供



