《百分之一相對論》無預警停播！製作人親揭內幕

《百分之一相對論》由潘君侖（左起）、本本、陳漢典、黃偉晉、梁以辰、宋偉恩擔任探員。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員的全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》本週無預警宣布暫停播出，讓粉絲們大喊無法接受。製作人郭彥伶解釋，「因為剛好逢農曆新年假期，所以跟平台方開會討論、決定後我們本週會暫停播出一週」，同時她也帶來好消息。

她說，雖然無法播出最新一集，但試播集「川弜築舍失蹤事件」以及第一單元「月明村的虎靈傳說」將於2月15日在《百分之一相對論》官方YouTube頻道上架，陪伴大家過新年，「播出後看到不少觀眾朋友們敲碗，因此這幾週都在努力跟各個單位協調、安排，很高興今天終於可以跟大家分享這個好消息，讓大家可以在過年期間在與家人、朋友們一起圍爐過新年追劇，今年的馬年就讓我們《百分之一相對論》來陪大家過新年吧！」

潘君侖等探員組裝人偶。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

陳漢典和人偶尬舞。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

上週日（7日）第二單元「歡迎來到黎明別館」下集，由陳漢典領軍探員們持續調查百年娃娃的恐怖真相，過程驚險，但也充滿荒謬的趣事。在執行組裝家僕人偶、賦予靈魂任務時，六位探員合力移動剛組裝完的人偶，結果人偶因重心不穩而跌撞，先是鞋子散落一地，再來雙手瓦解，最後竟然屍首分離，整體支離破碎，荒誕的場面讓陳漢典大喊「你是喝醉酒喔！」黃偉晉更是神來一筆的替人偶取名，「Kevin！你今天喝太醉了啦，趕快來幫Kevin喬一下」讓一旁需要嚴肅引導探員的NPC孫貽（鄭煒齡飾）也忍不住笑出聲，場面一度失控。

首度挑戰實境演出的伊正直呼過癮。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

回想起解密過程，潘君侖表示：「這一關是我錄影以來第一次笑到胃抽筋又流眼淚，怎麼會這麼好笑啦，我的身體真的快跟Kevin一樣分離了。」宋偉恩也笑說：「都是黃偉晉！突然叫一聲Kevin，我整個笑到受不了。」片段也在社群引起網友討論，「家僕有哭說不出」、「真的快要被Kevin笑歪，到底是喝了多少？」「好喜歡整個團隊的氛圍 team work最棒惹」、「看大家手忙腳亂組裝人偶真的好有趣」。

另外，身負重任的陳漢典，要與家僕人偶進行連結才能成功拿取關鍵道具。他在過程中止不住表演慾，先是逗趣的模仿喪屍行走，化身漢典老「屍」；接著舞魂再現，變成唱跳歌手大跳高難度街舞與家僕尬舞，最後也不忘打歌，熱唱〈我不會跳〉。而家僕也不服輸的賣力表演，就為了跟上陳漢典，2人尬舞的場面讓梁以辰、潘君侖笑到崩潰。

郭方儒（左起）、伊正、盧佾暘、鄭煒齡皆為「楊聰」。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

第二單元「歡迎來到黎明別館」3集播出，許多真相也浮出檯面，原來楊強瑞（喜翔飾）的真實身份是活超過百年的楊聰（伊正飾）；他畢生發展換魂技術，先是從最親的好兄弟梁子臨（馬力歐飾）下手，將梁子臨變成沒有記憶的木偶陪伴在自己身邊，甚至為了活下去，將目標轉移到梁子臨兒子梁強瑞（盧佾暘飾）身上，最後的最新的目標則是放在孫貽（鄭煒齡Rin飾）。首次挑戰解謎實境的演員伊正直呼演得很爽，「這一家人就是各懷鬼胎、心裡面都各自盤算著些什麼，我很喜歡飾演楊聰這個角色，他就是一個偏執狂，覺得自己什麼都做得到，也很感謝製作團隊可以給我這個機會。」

喜翔（左）找上鄭煒齡Rin換魂。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

節目播出後，許多網友覺得結尾太過突然，導演郭方儒對此回覆大家：「『黎明別館』的故事還沒有結束喔，下一集會完整的交代完成，也會解答觀眾朋友們心中的疑惑，我們每週也都會盡量安排直播，如果大家有任何問題都歡迎來跟我們聊聊天，我絕對是有問必答！」

因逢農曆新年假期，《百分之一相對論》將暫停播出一週，試播集「川弜築舍失蹤事件」以及第一單元「月明村的虎靈傳說」於2月15日在《百分之一相對論》官方YouTube頻道上架，詳情請上官方粉絲專頁查詢。

