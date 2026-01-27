百合神劇《糖果 Candy》上架 頂流女星捲醜聞落難

《糖果》劇情描述頂流女星林燦因捲入稅務醜聞與搶角風波跌落神壇。（圖／GagaOOLala）

GL影集《糖果》正式於全球最大 LGBTQ+ 影音平台 GagaOOLala 上映。為了滿足多元觀眾的口味，《糖果》導演小澤採取了極具野心的「雙女主/雙主線」模式，將兩段截然不同的情感層次揉合在殘酷的娛樂圈名利場背景下。

其中「治癒救贖組」由微博紅人兼模特路昕（飾演 林燦）與科班出身的實力派演員孫琰清（飾演 溫暖暖）領銜主演。劇情描述頂流女星林燦因捲入稅務醜聞與搶角風波跌落神壇，在媒體圍剿與全網封殺的絕境中，重逢了正穿著吉祥物布偶裝打工的兒時玩伴溫暖暖。兩人被迫在「鄉村真人秀」中並肩作戰，路昕以其天然的「高冷御姐」氣場精確詮釋了林燦的脆弱與強勢，而孫琰清則以穩定細膩的演技展現了溫暖暖的溫柔與堅毅。

另一對備受關注的「職場虐戀組」則由新生代演員珂欣（飾演 司晗）與氣質影星張睿怡（飾演 江晚）擔綱，聚焦於王牌經紀人與美豔巨星之間的權力制衡。兩人在娛樂圈的血雨腥風中展開極限拉扯，過去的未解情愫在工作博弈中不斷發酵。司晗的冷靜自持與江晚的野心勃勃，交織出一場充滿算計卻又深情的成人虐戀。GL影集《糖果》已在GagaOOLala 上映，每週五晚更新。

