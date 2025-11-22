百合花下的誓約！2025魯凱族南島婚禮幸福響徹霧臺
【記者 王苡蘋╱屏東 報導】「2025南島族群婚禮-情牽大武山‧百合花的誓約」於114年今(22)日在霧台文化廣場盛大舉行，10對來自全臺不同縣市的新人，在部落耆老、族人的見證與祝福中，完成百合花下的誓約，以隆重的魯凱族傳統婚禮儀式，攜手邁向幸福篇章。
「南島族群婚禮系列活動」每年由交通部觀光署茂林國家風景區管理處與屏北三鄉(屏東縣霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉)合作辦理，活動內容包含魯凱族、排灣族傳統婚禮，結合原住民族工藝、樂舞、文化內涵，與在地食、宿、遊、購等產業，帶來一系列豐富的體驗活動與主題遊程。
2025南島族群婚禮為該系列活動舉辦的第18個年頭，今(114)年婚禮由屏東縣霧臺鄉公所主辦，採用魯凱族傳統婚禮儀式，由屏東縣政府原住民處陳美鈴處長擔任證婚人，交通部觀光署陳玉秀署長、屏東縣霧臺鄉公所巴正義鄉長共同擔任主婚人，霧臺鄉鄉民代表柯信雄主席、杜仁勇議員擔任介紹人，與原住民族委員會原住民族文化發展中心邱黃肇崇主任、瑪家鄉羅清仁鄉長、三地門鄉曾有欽鄉長、部落耆老、傳統領袖等，一同為現場新人致上祝福。
本次參加新人來自全臺各地，最遠從雙北特地前來參加，選擇以神聖莊重的魯凱族傳統婚禮度過人生重要一刻，新人們在婚禮前一日便來到霧臺鄉，入住當地接待家庭，在族人陪伴下，從婚禮前晚的新人之夜，到婚禮當日的結婚儀式，深刻體驗並感受在魯凱族部落中，新人完成終身大事的各個歷程與心境。
交通部觀光署陳玉秀署長表示，南島族群婚禮並不只是單純的集團婚禮，婚禮儀式由族人審慎討論、籌備並投入，從求婚、下聘、點聘、成婚和圍舞等儀式細節皆有其深厚的文化意義，透過婚禮活動讓新人、家屬、觀禮民眾更加認識原住民族的文化內涵，新人也與接待家庭族人建立美好的情誼，期待新人多回來與接待家庭相聚，延續南島族群婚禮最美麗且溫暖的風景；此外，今年婚禮也吸引新加坡國家電視台前來採訪，足見原住民文化的國際魅力，觀光署未來也將持續加強國際行銷，實現「越在地、越國際」。
除了新人婚禮外，亦與部落業者合作推出婚禮月店家優惠、主題遊程、南島音樂會與婚禮市集，以及邀請歷屆新人參加的新人回娘家‧浪漫燭光晚餐等活動，期待遊客來到屏北三鄉，都能共同分享「婚禮月」幸福洋溢的喜氣。
茂管處也表示，茂林國家風景區轄內族群文化多元，近年與部落業者共同打造「高屏部落遊」旅遊品牌，民眾如對更多部落旅遊體驗有興趣，或想知道未來南島族群婚禮相關活動動態，歡迎至茂管處官網(https://www.maolin-nsa.gov.tw)查詢相關旅遊資訊，或追蹤茂管處Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林(茂林國家風景區)」、「高屏部落遊」、「南島族群婚禮」，掌握最新活動訊息！（圖╱茂管處提供）
