百合花主唱扮女裝 「真實原因」藏洋蔥！金音獎攜手李竺芯開唱

記者徐珮華／台北報導

第16屆「金音創作獎」昨（1）日晚間於北流登場，金曲台語歌后李竺芯及金曲樂團「百合花」同台擔任表演嘉賓，更一起擔任頒獎人。百合花今年以專輯《萬事美妙》入圍6項大獎成為入圍大贏家，李竺芯特別握手傳達好運，坦言今年未入圍難免失落，「當然會覺得『怎麼一項都沒有？』」

李竺芯（右）攜手百合花頒獎及演出。（圖／讀者提供）

李竺芯與百合花攜手合作，配合以強調性別平權、女性觀點的主題「她也不例外」，從選歌到造型都充滿女人味。值得一提的是，百合花主唱奕碩在台上快速換裝，搖身一變成女伶高唱〈假使我是一個女人〉，以突破性的表演傳達歷史人物真實故事及背後嚴肅主題，更透過音樂表演勇敢發聲，讓重視性別平權的跨時代議題獲得深度共鳴。

廣告 廣告

百合花奕碩（左）扮女裝，向1950年代政治犯蔡志愿致敬。（圖／讀者提供）

提及扮演女裝登場的契機，奕碩表示腦中第一個浮現的歌就是〈假使我是一個女人〉。這首歌靈感來自1950年代政治受難者蔡志愿在獄中的自白書，講述他在逃亡期間男扮女裝躲避追緝，卻意外發現自己內心對扮裝的渴望與想像。奕碩表示：「也希望我的妝扮能讓蔡志愿前輩在天上看到會心一笑，知道還有人記得他的故事。」

奕碩為此特別參考1970至80年代日本女性的復古時尚風格，甚至為了快速換裝，還請服裝老師將洋裝特製成魔鬼氈版本，笑說團員們都相當支持，還陪他練習快速變裝。被問到「如果自己真的是女生，會是什麼樣的女生」，奕碩笑答：「我應該還是會是個藝術家吧，但希望不用被稱作『女藝術家』或『美女藝術家』，而是單純被視為一個創作者。」

更多三立新聞網報導

理想混蛋首攻蛋「狂燒4250萬」！雞丁、可沛噴淚：不怎麼簡單

才奪金4個月！金曲歌王呂士軒自爆「意外弄斷獎座」計劃乾脆融掉

Selina遭疑懷二胎！44歲慶生照「腹部隆起」飄孕味 經紀人回應了

上午才發文…62歲金曲音樂人驚傳離世！陳子鴻、許常德悲痛發聲

