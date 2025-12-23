百合花樂團「混血音樂實驗」 傳統音樂融入搖滾

記者潘鈺楨報導／公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》推出全新一集《百合花的混血音樂實驗》，帶領觀眾深入榮獲多項金曲、金音肯定的百合花樂團，走進排練室、創作與演出現場，並踏入淡水的清水祖師爺遶境，直擊這支以台語為核心，融合搖滾、藍調、雷鬼、放克，並撞擊北管、南管、唸歌等傳統聲音，打造獨一無二「混血音樂」的創作歷程。

百合花在台灣樂壇佔據難以歸類的獨特位置，甚至吸引外國樂迷的關注。主唱暨詞曲創作林奕碩直言，百合花很難被定位，「我想在搖滾的基礎上，做出聽起來跟別人不一樣的音樂。」貝斯手林威佐則形容百合花可能給人「突兀」的第一印象，但對真正聆聽的人來說，「其實我們是在做一個超大型實驗。」

百合花於2015年登上「大團誕生」舞台嶄露頭角，2019年首張專輯《燒金蕉》入圍金曲獎，並奪下金音創作獎最佳搖滾專輯與最佳新人（團）獎；第二張專輯《不是路》榮獲2022年金曲獎最佳台語專輯及最佳裝幀設計；第三張專輯《萬事美妙》更於2025年金音創作獎拿下年度專輯獎與評審團獎，創作能量持續受到高度肯定。

樂團核心創作由林奕碩主導，成員包括貝斯手林威佐與鼓手陳奕欣。林奕碩畢業於國立臺北藝術大學美術學系，音樂創作啟蒙於北藝大修習傳統音樂課程期間，並在當時就讀北藝大傳統音樂研究所碩士班林宸弘引薦下加入淡水南北軒，學習台語、北管與南管，奠定其音樂實驗的重要基礎。

百合花將台語與傳統音樂系統深度融入搖滾與流行編制中，並非僅取用聲響，而是理解其演奏邏輯與文化脈絡後再轉化創作。林奕碩坦言，台語創作因聲調複雜，更需花時間斟酌旋律與歌詞的貼合；陳奕欣也指出，這種經過內化的傳統元素，是百合花創作的關鍵核心。

紀錄片亦透過回顧〈蝴蝶雙飛〉、〈萬事美妙〉等歌曲的創作過程，呈現樂團如何在傳統與流行之間尋找平衡，甚至挑戰奇數拍等少見節奏，拓展台語音樂的可能性。《百合花的混血音樂實驗》不僅記錄一支樂團的創作歷程，更映照出台語音樂在新世代中持續生長、實驗與突破的多元樣貌。

