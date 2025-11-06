百合花樂團奪金音獎兩大獎！攜手李竺芯打造限定組合「芯花開」演出獲好評

百合花與金曲歌后李竺芯在金音獎同台演出大受好評。（自來有限公司提供）

百合花樂團以生猛台語搖滾奪下本屆金音獎最佳專輯，並憑獨特創作視角連結台灣在地文化，同時榮獲評審團獎，兩項大獎肯定，不僅為樂團注入信心，也吸引更多樂迷走進演出現場，親身感受百合花的音樂魅力。去年於大港開唱結識的苗可麗，也在得獎後第一時間獻上祝福，她表示：「外星人終究被發現，你們太耀眼了！那天馬行空的想像力，讓台語歌有了不同生命力，讓各種人都能感受台語之美，實至名歸，大大恭喜。」苗可麗更期盼未來能與百合花再次同台對唱。

百合花樂團拿到本屆金音獎最佳專輯，評審團兩項大獎。（金音創作獎提供）

除了入圍與獲獎，百合花首次參與典禮表演，攜手金曲歌后李竺芯打造「芯花開」限定組合，透過音樂呈現女性成長與性別探索議題，也在不同面貌的台語創作中產生交集。對於能與李竺芯合作，百合花大方表示「能與偶像同台太開心了！」主唱奕碩更讚賞李竺芯的唱功與舞台表現，認為其結合「痟查某」形象，為華語樂壇獨一無二，也希望未來能有更多合作機會。

金音獎佳績之外，樂團成員個別發展也豐碩。奕碩日前擔任江蕙演唱會和聲，完成北高雙蛋20場演出，獲得寶貴舞台經驗，也被江蕙敬業態度深深感動，特別觀察她演唱〈斷腸詩〉的拖拍技巧，認為是後輩學習的典範。鼓手奕欣則在掌握百合花節拍之餘，跨團擔任椅子樂團合作樂手，雖風格迥異，卻意外契合自我內心的矛盾面向，展現不同音樂能量。

近期百合花完成《怪味》全台小巡迴，挑戰最純粹的三件式樂器編制，重新編曲呈現最真實的現場演奏。樂團預告將挑選精彩曲目，集結成Live實錄專輯並推出黑膠，敬請樂迷期待。

