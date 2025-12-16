百名國中生決戰開平餐飲主廚盃

【記者卓羽榛臺北報導】由開平餐飲學校主辦、邀集業界名廚擔任評審的「開平餐飲主廚盃」，長年致力於發掘國中餐飲潛力新秀。今年第27屆賽事圓滿落幕，緊扣餐飲產業永續發展趨勢，延續「食當季、食在地」的核心理念，規劃「臺灣好米」創意料理與「臺灣之美」蛋糕裝飾兩大競賽類別。逾百位國中選手以臺灣的風景、風味與情感為創作起點，將學習歷程化為一道道別具巧思的作品，讓現場家長與師生看見新世代學子豐沛的創意視野。



近年餐飲界推崇以本土、當季食材入菜，不僅承載土地風土與文化記憶，也能有效降低食物里程、回應永續議題。本屆賽事特別與花蓮縣富里鄉農會合作，由其贊助臺灣首支燉飯專用米「花蓮26號」作為創意料理指定食材。該米種久煮不爛、口感Q彈，充分展現臺灣米糧的優質特性與高度可塑性，讓國中選手能大膽嘗試跨界料理的各種可能。



本次創意料理組冠軍作品之一的「壽司蛋糕」顛覆既定印象，為凸顯臺灣好米的典雅風味，捨棄傳統醋飯，改以精準比例搭配多元食材，成功獲得評審一致肯定。另外也有選手融合記憶中的家鄉味，打造「麻油雞燉飯」，以中西合併的料理技法展現十足的風味層次，體現全球化浪潮下跨文化的料理思維，獲得亮眼佳績。



「臺灣之美」蛋糕裝飾競賽同樣競爭激烈，選手們以翻糖、巧克力、奶油霜等不同質感元素，描繪臺灣獨有的自然與人文景緻。有作品重現澎湖雙心石滬的湛藍海色，也有選手以漸層技巧捕捉鹽田夕照的溫潤光影。特別引發評審共鳴的是，多組選手不約而同以「鏟子超人」為靈感，將花蓮光復鄉洪災後居民互助的身影化為創作主題，讓評審感動表示，學生以作品記錄災後的人性溫暖，那正是除了山海風景外，最能代表「臺灣之美」的深刻意象。





