百名師生烏山嶺水利古道健行 體驗山海圳國家綠道魅力

烏山嶺水利古道健行活動首梯100名師生挑戰全長往返5.6公里。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕位於曾文水庫風景區內的烏山嶺水利古道，是早期興建曾文水庫前進行探勘的重要道路，也是山海圳國家綠道範圍。台南市農業局今(20)日起一連3天舉辦4梯次的古道健行活動，首梯100人上午出發，展開一趟飲水思源的自然、文化之旅。

山海圳國家綠道全長177公里，其中在南市的範圍約70公里，烏山嶺水利古道從曾文水庫東口工作站至至高點第50號曾文水庫水準點，往返約4公里，台南市農業局舉辦的「初冬，出動！」烏山嶺水利古道健行活動，從接駁點出發，往返共5.6公里。

100名參加活動的楠西國小師生，由農業局專門委員吳俊傑、楠西區長何榮長、台南社大台江分校執行長吳茂成等人鳴炮後出發，沿途可欣賞相思林、艷紫荊等。活動也結合地方創生，設攤展示楠西的蜂蜜及梅子等特色農產。

吳俊傑表示，烏山嶺水利古道是山海圳國家綠道的重要路段，不僅是見證嘉南大圳開發歷史的文化步道，更串聯了曾文水庫與楠西地方產業，假日常有民眾前往登山，希望藉由此次活動，讓古道被更多人知道。

吳茂成指出，烏山嶺水利古道有3個特色，它是一條飲水思源之路，可了解水如何從曾文溪到家家戶戶；也是一條以前有很多水利前輩在此走動，同時串連楠西、六甲、官田、善化等區的重要文化路徑；此外，對孩子也是一條彼此互助，挑戰體能及體能，很好的戶外教育之路。登山口還有志工以山鬃製成的愛心杖供民眾運用。

烏山嶺水利古道入口處有志工以山鬃製作而成的愛心杖。(記者劉婉君攝)

烏山嶺水利古道為山海圳國家綠道範圍之一。(記者劉婉君攝)

