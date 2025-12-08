百名幼兒美濃當小農夫！《蘿蔔仔逃走中》寓教於樂體驗客庄農事文化

初冬的美濃田野熱鬧非凡，高雄市政府客家事務委員會與火焰蟲非營利幼兒園合辦《蘿蔔仔逃走中‧變身小小農夫》農事體驗活動，帶領超過百名幼兒與家長走入白玉蘿蔔產地，親身感受農作採收與客家文化魅力。

↑圖說：超過百名的家長與幼兒下田拔蘿蔔，親子開心的體驗客庄農事文化。（圖片來源：高雄市客委會提供）

在蘿蔔田裡，孩子們蹲下身、小手緊握蘿蔔葉，隨著一根根白玉蘿蔔從泥土冒出，驚呼聲此起彼落。「媽媽，這根蘿蔔好像馬鈴薯耶，胖胖的！」童言童語與歡笑交織成田間最活潑的風景。活動同時融入客語學習，透過日常用語「蘿蔔仔（loˇ ped eˋ）」讓語言教育自然發生。

↑圖說：輕黏土磁鐵DIY-家長與孩子們分組創作（圖片來源：高雄市客委會提供）

午餐以在地新鮮食材入菜，孩子們大口享用Q彈的客家炒粄條與清甜的白玉蘿蔔湯，不時讚嘆「好甜！」從餐桌風味認識客家米食文化及「惜食、敬天、感恩土地」的飲食精神。

餐後隊伍前往美濃客家文物館參加輕黏土磁鐵DIY，志工老師說故事〈麼人好食白玉蘿蔔〉揭開活動序幕，家長與孩子們共同創作白玉蘿蔔、澄蜜香小番茄造型磁鐵，小手拼貼、創意滿點，每件作品都獨具童趣與巧思。

↑圖說：開心的拔蘿蔔的活動增進了文化認同與親子間的交流。（圖片來源：高雄市客委會提供）

客家事務委員會主委楊瑞霞表示，希望透過寓教於樂的方式，讓孩子從小認識土地與食物來源，也增進親子互動與生活連結。她指出，市府將持續推動客庄農事文化與食農教育，讓更多孩子能在土地間學習、在文化中成長。

活動不僅讓孩子體驗收成喜悅，也強化了文化認同，為家庭留下難忘的親子回憶。

