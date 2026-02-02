百名職缺 宜蘭綠博「格致寶藏」徵才

宜蘭綠色博覽會徵才開跑！百名職缺邀您共創永續行動現場，此次招募即日起報名至二月廿六日止。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭綠色博覽會徵才開跑！百名職缺邀您共創永續行動現場，此次招募即日起報名至二月廿六日止。（記者董秀雲攝）

二○二六宜蘭綠色博覽會將於一一五年三月廿八日至五月十日，在宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑風景區盛大登場。六大組別、逾百名職缺即日起報名至二月廿六日止。此次公開招募共分為行政組遊客中心/服務台、票務組、活動組、交通組及展館組等五大組別，預計錄取一○四名人員，並備取六名。各組別工作內容、聘用期間及資格條件，將依招募簡章公告為準。招募簡章與報名表請至下列網址下載：https://reurl.cc/eV4Z2L

廣告 廣告

此屆綠博以《格致寶藏TheGezhiTreasure》為主題，「格致」出自《禮記．大學》，為格物致知的簡寫，《格致寶藏》寓意為研習推究事物存在的真理，獲得珍貴的永續知識寶藏。連結自然解方（Na-ture-basedSolutions,NbS），努力減緩氣候變遷暖化災害、生物多樣性喪失與土壤退化，獲得物種多樣繁盛、安心宜居環境、創造綠色就業和穩定糧食安全等效益。

徵才三階段甄選流程完整培訓確保展會服務品質。書面初審結果將於三月三日公告於宜蘭縣政府官方網站及宜蘭綠色博覽會粉絲專頁；面試訂於三月六日星期五下午一時三十分，在宜蘭縣政府一○二會議室辦理，並於三月十三日公告錄取名單。

獲錄取人員須全程參加三月廿四日辦理之培訓課程及各組別教育訓練，以確保展會期間服務品質與專業一致性；如通過甄選卻未能參訓，將視同放棄錄取資格。廣邀全民參與綠博打造屬於宜蘭的永續行動現場。

主辦單位表示，宜蘭綠色博覽會不僅是一場展覽，更是一個讓理念落實、讓行動發生的公共平台。誠摯邀請對環境議題有熱情、希望參與大型活動實務的民眾踴躍報名，為宜蘭，也為下一代的永續未來共同投入心力。

如有報名相關問題，請洽詢（○三）九二五-一○○○分機三六○六王小姐。另宜蘭縣政府勞工處所屬「宜蘭縣銀髮人才服務據點」及「台灣就業通」亦提供報名書表下載與填寫協助。

二○二六綠博「格致寶藏」初始規劃全新創作的「土壤化育」環境定目劇一齣，「舊神危機/新神崛起」二套實境解謎遊戲，包括「夢幻舞台」、「凡得立友善商行」「動物莊園」、「聲歷奇境」、「未來電力公司」、「艾兒樂園」、「蘭藝花苑」、「植人育所」、「寶藏遊戲」、「療癒之地」、「蔚藍脈動」、「農業實驗學校」、「碳顯紀」、「魚眼世界」、「綠野方舟」、「南島起源」等十六個永續主題展區。還有十九座親子同樂遊戲體驗設施以及許多花田景觀與裝置藝術拍照點，綠博「格致寶藏」邀請大家深入探索構成世界樣貌的真實，學習寶貴的自然永續知識，一起踏上精彩的格致尋寶旅程！