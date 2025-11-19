百和營運大反轉！ ON、HOKA成長大爆發！

文 ‧ 劉秉勳

▲ 圖片來源:優分析

百和(9938)近日再度獲得市場關注，隨ON Running、HOKA 等國際高成長運動品牌全面擴大訂單，百和的鞋材與機能織帶業務迎來明顯轉折。法人指出，過去一年困擾百和的庫存調整、關稅與匯率壓力已逐漸淡化，第三季起營運有望從谷底反彈，重新走回成長軌道。今日股價盤中上漲4.2%來到54.1元。

百和是全球指標運動品牌的重要鞋材供應商。今年最亮眼的成長動能來自兩大新興品牌。ON Running財報大好並上修全年展望，其高性能跑鞋需求強勁，帶動百和專用鞋材出貨持續成長。HOKA合作尚不足兩年，就快速躍升百和前十大客戶，且前三季營收年增高達176%，顯示品牌滲透率迅速提升，成為百和最具爆發力的成長來源。

百和正提前布局2026年世足賽相關產品，包含球鞋與球衣用的高機能織帶與鬆緊材料。法人認為，運動品牌通常會在賽事前一年開始拉貨，因此百和預期將於 2025Q4～2026Q1迎來第一波出貨高峰，成為明後年營運的重要催化劑。

在營運節奏上，百和過去一向有明顯淡旺季，但隨著品牌要求「縮短交期、提高供應鏈彈性」，今年的出貨節奏出現新的變化。法人表示，百和第三季本為傳統淡季，但今年有機會呈現 逐月向上、甚至季增的走勢。產品組合改善下，毛利率有望跟著上升，Q3 EPS預期將明顯優於Q2，成為股價的短線題材。

百和正從「傳統織帶廠」逐步走向「國際高成長運動品牌核心供應商」。若第三季、第四季獲利能如法人預期回升，加上2026世足賽題材提前發酵，百和有望達到目標價64.3元。

▲百和 9938(圖片來源: CMoney)

