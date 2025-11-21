百噸垃圾集團 首腦被羈押 羅智強:追查背後靠山

論壇中心/綜合報導鄭黃會剛結束，國民黨副主席李乾龍直指黃國昌的聯合政府概念、用於藍白搭檔2026正副市長候選人「也行」。對此，政治評論員張益贍「鼓勵」黃國昌當副市長候選人，到最後看是李四川在選、還是黃國昌在選，不過新北市這局最關鍵一票、是侯友宜決定的。而國民黨新北市議員呂家愷被連番「靈魂拷問」、願不願意選舉招牌放上黃國昌合照，繞了一圈、也給出了答案。政治評論員張益贍、主持人張孟琦接連在《台灣向前行》節目中「靈魂拷問」呂家愷，如果國昌搭配李四川是否支持、議員選舉看板願意是否放上「十指緊扣」黃國昌的照片，呂家愷始終不願正面回應、絕口不提黃國昌三個字，只含糊其辭稱「藍白合的期待」，目前正的副的還不知道是誰、到底有沒有還不知道，「但自己一定會掛有侯友宜的看板」。呂家愷語畢，全場都笑了。張益贍直指，黃國昌即使不選，即使支持國民黨掛副市長，對小雞真的有利嗎，為什麼，黃國昌的不滿意度，高達快要六成，連國民黨的人有五成六的人，對於黃國昌不滿意，有很多國民黨人認為「只要有黃國昌就投不下去」。張益贍表示，新北市這局不是黃國昌講了算、也不是李乾龍講了算，呂家愷講到一個重點，最重要的意見是侯友宜，要搭配副市長 ，劉和然也贏黃國昌一點點，要搭配副市長也是劉和然搭配李四川，怎麼會是你黃國昌，你排名老三，老三你去旁邊坐旁邊等，最後決定的新北市長最關鍵的一票，是侯友宜怎麼決定的。原文出處：呂家愷閃躲掛黃國昌看板 張益贍：藍白新北要看「這個人」！ 更多民視新聞報導一日北高免費仔？黃國昌遭酸「有錢請狗仔、沒錢報名」？藍量身打造沈伯洋民調？他舉手發問：想看「這藍委」的！國蔥8.7%保護傘「開好開滿」？他揭動機：2/1無縫「開競總」！

民視影音 ・ 1 小時前