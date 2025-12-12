百坪豪邸的靜謐雅韻 台北豪宅設計 × 高端住宅 × 毛胚屋設計 × 都會景觀宅

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 亞藝設計

小編帶你看好宅

旅居海外、事業有成的屋主，於台北市精華地段購得一戶百坪高端住宅，在毛胚階段即委託設計師全案規劃。設計以「台北豪宅設計」為核心思維，最大限度保留壯闊的城市景觀，讓都會天際線成為日常生活的一部分。考量屋主對藝術收藏與品茗的熱愛，設計師巧妙調整格局，將原本的開放式廚房轉化為專屬的品茗空間。中島結合木質長桌，成為家人情感的核心場域，也為款待親友提供靜謐的交流環境。藉由多層次材質與展示收納的細膩安排，展現屋主對理想生活美學的詮釋。

廣告 廣告



步入玄關，大面積天然石材的紋理流淌其中，揭開現代人文豪邸的序曲；廊道底端以鍍鈦金屬與木質打造展示壁龕，間接光源映照藝術花器，形成如畫般的都會景觀宅氣韻。公共空間以白色石材為基底，呈現純淨高雅的視覺語彙，自然採光與細緻紋理交織出明亮氛圍，映襯牆上藝術收藏的光彩。電視牆底緣飾以鍍鈦金屬，增添層次與深度。廚房設置自動門，區隔中式熱炒區與開放輕食區，並將中島成功轉化為品茗與展示並行的生活舞台。



主臥以開放式格局串聯城市景觀，讓泡澡時也能眺望璀璨夜景，體現台北高端住宅的生活品味。主浴採用活動鏡面延展視覺深度，四件式衛浴配置媲美星級飯店；更衣室以深色木質與通透玻璃交錯，營造精品級氛圍，讓收納成為生活的藝術。

小編的最愛

這座台北都會景觀豪宅捨棄繁複裝飾，以材質與光影勾勒生活的真實節奏。從玄關到茶席、從主臥到浴室，每一處都流露毛胚屋設計轉化的細膩思考。設計師以「回歸生活本質」為核心，呈現高端住宅的靜謐與雅韻，象徵屋主對「家」最真實的安心與歸屬感。

亞藝設計／賴美琳

地址：台北市大安區復興南路1段249號9樓

Email：artenid@gmail.com

網站：https://artenid.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>亞藝設計

立即聯絡>>>亞藝設計