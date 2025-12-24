百坪透天別墅實現工程師屋主的三代同堂夢!美式風設計優雅又充滿溫度

編輯 張若蓁｜圖片提供 歐德集團

小編帶你看好宅

科技產業局勢變動之際，男主人因職務調整獨自遠赴它城；而心，始終繫著家人，惦記父母的健康，也牽掛妻兒的生活，因此推動著全家一起前行，最終決定搬遷至新的住所。百坪獨棟的宅邸，在歐德設計師陳芯甯的巧思規劃下，完美整合三代所需的生活機能。從幼齡孩子到退休長輩需求與女主人喜歡的風格，都完美呈現，每個角落都充滿溫度，也盛載一家人的笑語與美好時光。



玄關為主要收納場域，黑灰色系鋪陳基調，在兩道長形窗前配置一排具備收納功能的穿鞋椅，不僅避免阻擋自然光引入，弧角收邊更貼心考量行走動線的安全性，成為返家後轉換心情的一隅。正對入口的收納牆，透過深淺材質的交錯、懸浮形式搭配燈帶，以及可展示藝品小物的格櫃，巧妙減輕量體厚重感，迎來明亮洗鍊的風範。因應嬰兒車與各式兒童備品的收納需求，儲藏間隱於一方視覺端景之後。方正典雅的端景以紋理獨特板材鋪底，搭配精緻吊燈，襯托出蘭花盆景的秀麗清雅，散發從容而高貴的氣質。



廣告 廣告

二樓公領域順應全景開放脈絡，以紗幔捕捉斑駁光影，選用恬雅柔和的奶杏色調鋪陳，完美詮釋女主人鍾愛的美式風格。沙發後方預留一處彈性空間，讓生活保有餘裕。展示收納牆與玻璃櫃可陳列收藏公仔、綠意盆景等物件，上櫃則融入拱形元素，散發親和溫馨之感。電視主牆以Ｌ形機櫃勾勒完整視覺，不僅將影音設備收整其中，也將掃具與掃地機器人一併整合，形成俐落有序的機能核心。主牆以石材薄板鋪陳，搭配鍍鈦金條與光影層次，呈現出淡雅而不失華麗的景序。餐廚合一的場域於建商提供一字型廚具上巧妙增設冰箱櫃與電器櫃，並利用沙發後方轉角畸零地，規劃餐邊櫃與冷凍櫃，使收納與料理自然流轉。餐廳區採用中島與餐桌的配置，滿足一家六口團聚用餐的溫馨場景。中島在奢雅表象下蘊藏貼心實用設計，下方增設抽拉盤作為電器櫃使用，側邊嵌入移動式插座，取代傳統IH爐，讓烹煮鍋物或燒烤更加靈活自如。



位於三樓的主臥房入門處設有精巧圓角屏風，提升隱私，一側擺放貴妃椅，成為女主人休憩放鬆角落。在奶茶色傾注的溫潤柔韻裡，點綴著古典主義的奢華。在致敬美式經典語彙的同時，也強化了光影的流動感與空間的敘事性，高雅中仍保留休閒無壓氛圍。五樓孝親房，以溫潤舒心的北歐風為基調，在白潤光底鋪上暖煦木質，營造安然怡人的退休生活，透過量體的動線安排，整合衣櫃與閱讀區的軸線；床頭櫃檯面延伸至衣櫃旁的展示格櫃，既方正有序、擴增收納，也避開床頭橫梁的壓迫。床組下方設置抽屜櫃，免去傳統床邊櫃配置，使整體格局更加開闊簡潔。



小編的最愛

男女主人各自擁有專屬的更衣區，床頭後方是女主人夢想的精品更衣間。依循屋主生活習慣，細膩鋪陳功能。入口的小格櫃擺放香氛，輕柔舒緩情緒；旋身而至，洞洞板與矮櫃整齊收納污衣與配件，卸下整日的疲憊。依物件類型設置的玻璃燈櫃、門櫃與斗櫃，陳列著精品包與心愛小物，每一處都流露出從容自在的生活品味。設計師將採光最佳的位置留給梳妝區，化妝品與飾品皆有專屬收納，讓梳妝成為優雅的日常儀式。

台灣歐德傢俱股份有限公司／歐德設計團隊

地址：新北市林口區文化一路一段84號3F

電話：0800033988、02-26006008

Email：design@order.com.tw

網站：http://www.order.com.tw

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>台灣歐德傢俱股份有限公司

立即聯絡>>>台灣歐德傢俱股份有限公司