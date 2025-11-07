百場適性活動開跑 新北打造孩子「適性幸福」之路

114學年度 新北市 首場 選所愛 好好讀 有前途 國中教師適性宣導 近百位教師參與

金手楷模 呂祖懿老師 現身分享 適性發展的經驗

張輝誠董事長 與現場國中教師熱烈討論互動

為了讓孩子能夠「適性發展、幸福成長」，新北市教育局今天（7日）攜手國立臺北商業大學、新北市校長協會、教師會及家長團體，舉辦114學年度「選所愛、好好讀、有前途」適性幸福活動。超過百位國中教師齊聚一堂，邀請學思達創辦人張輝誠老師分享「學思達五環學習法」，並由第45屆國際技能競賽國手、現任三重商工教師呂祖懿現身說法，鼓勵教師從學生的興趣與潛能出發，陪伴孩子找到最適合的學習方向。

張輝誠老師指出，適性發展不是迎合期待，而是成為自己。透過「自學、思考、討論、表達、統整」五環學習，孩子從被動變主動、從模仿到創造，在自信與合作中成長。呂祖懿老師也分享，自己國中時誤打誤撞進了汽車科，卻在第一次動手拆裝零件時找到熱情，「興趣讓我投入，方向讓我堅持」，最終成為代表臺灣登上國際舞台的選手，如今回到教育現場，希望帶領更多孩子找到人生熱情的起點。

活動也安排教師們走訪國立臺北商業大學，參觀永續會計智能教室、企業管理與永續實務工作坊及多語溝通應用課程等場域，近距離了解技職教育最新趨勢與永續職場脈動。臺北商業大學校長任立中表示，北商大長期與新北教育局合作推動適性教育與產學接軌，未來將持續開放校園與專業場域，協助新世代學生培養國際視野與AI思維。