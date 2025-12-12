百大文化基地首度串聯 「南投濁水沃土」文化軸線啟動

南投縣政府串聯六處百大文化基地推出「南投濁水沃土-沿溪而下的文化旅程」，十二日啟動。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

文化部舉辦的第一屆百大文化基地徵選，南投縣有六處場館入選，南投縣政府首度串聯入選的場域推出「南投濁水沃土—沿溪而下的文化旅程」，包含主題特展、文化體驗活動及深度小旅行等，十二日啟動，邀請民眾一起探索南投文化珍珠，聆聽地方故事，感受茶、陶、紙、藝術與生態等多層次的文化能量。

「南投濁水沃土-沿溪而下的文化旅程」主題特展在南投縣文化局開展。（記者劉晴文攝）

南投縣政府文化局主辦的南投縣入選文化部第一屆百大文化基地整合串聯推廣計畫，十二日在文化局一樓大廳舉行啟動儀式，活動以「南投濁水沃土—沿溪而下的文化旅程」為主題，副縣長王瑞德偕同文化局代理局長李玉蘭等共同揭示六大文化基地，象徵南投文化整合推廣邁入新篇章。

文化部今年首次辦理百大文化基地徵選，南投有六處入選，包括日月老茶廠，傳承百年的紅茶文化與創新製程；水里蛇窯陶藝文化園區，見證台灣陶藝發展史的重要現場；廣興紙寮，保存植物纖維與手抄紙工藝的深厚底蘊；紙教堂新故鄉見學園區，象徵人文、生態與震後文化重建的精神；毓繡美術館，以專業藝術策展串起地方文化活力的當代地標；南投戲院，承載百年光影記憶與在地文化敘事的老戲院。

王瑞德表示，文化是一座城市、也是一片土地最深層的底蘊。此次以濁水溪流域為文化主軸，將孕育無數產業與生活記憶的文化珍珠串聯成線，跨域整合茶業、陶藝、手抄紙、藝術策展、生態與表演文化，透過館所的合作，讓文化不再只是分散的亮點，而是一條完整的旅程與生活經驗。

「南投濁水沃土—沿溪而下的文化旅程」主題特展即日起於文化局一樓大廳展出一個月，展覽期間，並推出共計十二場文化體驗活動，包含手作工坊、講座與互動遊戲等。另外，也將辦理八梯次的深度小旅行，分別為火與泥的記憶─南投陶藝職人的生活日常；光影記憶─探索南投百年戲院與藝術生活；紙與茶的交會─結合手作體驗與職人對話的一日旅；山林與紙的靈光─融合文化與自然的生態共學旅程，即日起開放報名。