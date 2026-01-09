百大文化基地 Chill遊竹縣

新竹縣文化地景豐富多元，縣府舉辦第1屆百大文化基地活動「Chill遊竹縣」，由龍瑛宗文學館擔任HUB（文化基地樞紐平台），向外串聯5大基地，包含橫山鄉大山北月、北埔鄉藍鵲書房、姜阿新洋樓、關西鎮台紅茶業文化館及竹東鎮蕭如松藝術園區，規畫18場體驗活動、2條遊程，今起開放報名。

縣府文化局長朱淑敏指出，這次活動除了場館各自舉辦的講座與手作外，特別規畫2條主題路線，一是以舌尖記憶出發的「竹縣飲食文化慢旅」，二則是探尋台劇《茶金》歷史背景的「茶金故事佐好茶」，盼串聯文化路徑跨區域的走讀，展現竹縣的歷史文化風貌。

朱淑敏說明，活動於10日開放報名，各基地展現出極強的在地特色。作為HUB的龍瑛宗文學館，採用新穎的「實境解謎」方式，帶領民眾穿梭北埔古蹟群。藍鵲書房則以東方美人茶為題，帶領學員了解北埔、峨眉大隘地區的茶文化，並體驗天然染料薯榔的染色創作。

建築也是這次活動的亮點，縣府指出，建於民國35年的姜阿新洋樓，與周邊的天水堂、金廣福公館和慈天宮，共築中西交融風景。大山北月則活化廢棄空間，設計以橫山大山背地區出產柑橘為中心的體驗活動。

台紅茶業文化館則將製茶產業國際化，展現茶鄉情懷。蕭如松藝術園區以「蕭如松藝術節」為主軸，引領民眾貼近藝術家創作，體會生活、藝術、自然結合的奧妙。

為了鼓勵民眾親身體驗，文化局也特別設計集章機制，民眾參與活動領取明信片，集滿4個場館印章即可兌換限量特色產品。若無法參與走讀，1月31日於竹北新瓦屋還將舉辦聯合活動，民眾可透過疊加印章，1次蒐羅5大基地的風景。當天也結合「福客慶豐年」活動，有小農市集與藝文演出，邀請民眾感受竹縣的文化氣息。