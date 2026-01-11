百大文化基地CHILL遊竹縣 蕭如松園區三場超好康免費體驗





文化部第一屆百大文化基地CHILL遊竹縣開跑啦！蕭如松藝術園區為百大文化基地之一，已開始實施免門票進入，同時在1月24、25日及31日辦理三場活動，超好康免費活動，每場20個名額，歡迎報名與體驗。

百大文化基地 - 蕭如松藝術園區CHILL遊竹縣三場活動分別為：1/24（六） 走讀體驗 - 竹東文化密碼：勇者試煉。1/25（日）蕭氏經典手作 - 松風藝瓶。1/31（六） 蕭氏經典手作 - 枯枝筆寫生。報名活動還能解鎖百大基地好禮！蕭如松藝術園區200元飲品兌換券。先取得集章資格，集滿4章可兌換禮品，兌換完成後回收明信片作為憑証，每人限領一次。

蕭如松藝術園區免費售票以來，前來園區人數增加許多，歡迎大家至園區參觀，實地了解蕭如松老師的精神以及風格，若有需要，可以預先約導覽，20人1000元。同時園區除了景緻宜人，也有浴衣體驗，也要先預約，女性500元、男性350元。同時有四方青松茶坊，逛累了也可以在吃用餐，度過一天慢活的時光。





