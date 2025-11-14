百大景點客發中心脫穎而出 再奪國旅創新獎

右一為客發中心主任何金樑代表領獎。

客家委員會客家文化發展中心所轄台灣客家文化館及六堆客家文化園區二場域由交通部觀光署公布榮獲「觀光百大亮點獎」及「最佳國旅創新獎」二項殊榮；連續二屆獲得交通部觀光署及民眾的肯定，不僅充分展現客發中心推廣觀光的成果，更為未來客庄間的區域合作，奠定了客家文化觀光里程碑。

由交通部觀光署辦理的第二屆「觀光亮點獎」，媒合內政部、教育部、環境部、經濟部、農業部、退輔會、客委會、國立故宮博物院、台北一○一、各國家風景區管理處、各縣市政府等團體，共同推薦全台灣一九一處的景點參加票選，透過民眾激烈的投票選出心目中最具代表性及推薦的百大觀光景點。台灣客家文化館獲選為「觀光百大亮點獎」，六堆客家文化園區則是獲選為「觀光百大亮點獎」及「最佳國旅創新獎」二項殊榮，期望更多民眾到客庄及園區體驗族群文化的特色。

客發中心何金樑主任表示，非常開心再次獲得交通部觀光署的肯定，讓南北二園區獲選為台灣百大亮點，讓台灣的觀光增加了在地族群文化氣息。客發中心從一○八年起，陸續獲得環境部國家環境教育獎、交通部觀光署二○二三觀光亮點大獎、美國謬思設計獎（Muse Design Awards）、二○二四歐洲設計獎、美國TITAN創新獎、國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊優等獎等多項國內外獎項的肯定，從環境教育、觀光旅遊、藝文展示、學術研究各面向獲得各界肯定；很感謝長久以來一直協助客發中心的專家、機關、在地團體、社區居民，讓客發中心透過多元管道共同傳播客家文化與集體記憶。同時再次感謝交通部觀光署讓更多人關注客家，期望透過「最佳國旅創新獎」的加持，讓更多的民眾從旅遊中細細品味豐富且多元的客家文化。

客發中心的二個園區以文化體驗活動行銷客庄的常民文化，期盼在十一月六堆園區舉辦的「二○二五六堆秋收祭」、「阿姆ㄟ灶下-客家美食廚房」、「豐‧野餐」、「後生八音‧樂響客家」、「HAKKAPOWER二○二五秋收路跑」、「星光露營趣體驗活動」、「秋遊六堆‧客庄尋味客庄小旅行」、「六堆文化資產實踐與能動工作坊」，還有與國立台灣歷史博物館合作推出「乙未一三○周年紀念系列活動-佳冬走讀」及十二月台灣客家文化館舉辦的一二二八全國客家日相關活動，適合家族旅遊、國旅組團、朋友散心，歡迎大小朋友到南北園區，從飲食、體驗、聲音、運動、行讀到學術各個樣態深度體驗客家文化，認識客庄風情。