百大美女洗牌！Rosé登頂全球最美 周子瑜名次曝

「世界百大美女、帥哥」榜單近日揭曉，引起全球粉絲熱烈關注。由美國電影網站TC Candler主辦的評選，今年由BLACKPINK成員Rosé奪得美女榜冠軍寶座，而帥哥榜則由大陸演員張哲瀚登頂。此次榜單涵蓋多國藝人，台灣、韓國、日本、中國等亞洲面孔表現亮眼，其中TWICE成員周子瑜名列第20，而已故大陸演員于朦朧則以第5名的成績讓粉絲感到欣慰又心痛。

TC Candler百大美女榜冠軍是Rosé。（圖／翻攝TC Candler）

美國電影網站TC Candler日前公布最新「世界百大美女」榜單，BLACKPINK成員Rosé憑藉《toxic till the end》等作品展現的魅力奪得冠軍。來自台灣的TWICE成員周子瑜則排名第20名，展現了她在國際舞台上的影響力。i-dle的葉舒華獲得第71名，而BABYMONSTER的泰籍成員Pharita則排名第3，僅次於榜單亞軍、好萊塢性感女星席德妮·史威尼。值得一提的是，在台灣發展的富邦啦啦隊韓籍成員李珠珢也首次入選，位列第97名。

在「世界百大帥哥」榜單中，大陸男星張哲瀚獲得冠軍。張哲瀚先前因捲入參拜靖國神社風波而在大陸遭到封殺，目前已轉往海外發展。令人注目的是，已故大陸男星于朦朧排名第5，官方公布時還特別配上「真理」、「正義」、「答案」等文字，讓粉絲瞬間淚目。由於外界普遍認為于朦朧的死因並不單純，這樣的排名結果更顯意義非凡。

中國男星于朦朧在百大帥哥榜是第五名。（圖／翻攝TC Candler）

榜單中唯一出現台灣國旗的是排名第50的港台混血、華裔加拿大男星劉憲華。此外，大陸頂流藝人王鶴棣排名第88，而日本棒球巨星大谷翔平則獲得第62名的好成績。此次榜單涵蓋了全球各地的明星，無論是否為你心目中的偶像，都展現了國際審美的多元標準。

