《百大醫言堂》上線 醫學衛教護健康

台灣邁入超高齡社會，面對老年人口越來越多，期盼健康久久、也打造健康台灣。慈月基金會跟神腦基金會，共同合作拍攝《百大醫言堂》節目，正式上線啟動，在多個媒體平台都能收看。這個節目由台大前校長「楊泮池」、台大醫院前院長「李源德」召集規畫，邀請百大名醫，用深入淺出方式，讓觀眾聽得懂，希望減少不健康餘命，避免造成病患痛苦、減少家庭和醫療體系的沉重負荷。

「百大醫言堂公益平台 正式啟動。」

百大醫言堂正式上線，送給65歲以上長者的重陽節的禮物。

廣告 廣告

慈月基金會董事長林保雍：「讓每一個人 他的生活，都能夠非常健康 很燦爛，而且是對社會還有延續的貢獻，而不是造成(社會的)負擔，所以這是我們 百大醫言堂 發起的緣由。」

總統賴清德：「我們要活得更久 而且要健康更久，健康不只是長壽，也關乎到我們生活品質與家人幸福，因此我們要共同打造健康台灣。」

期盼正確的健康知識，走進每一個家庭，慈月基金會邀請台灣百大名醫，包含花蓮慈院林欣榮院長、大林慈院賴寧生院長等人，針對十大死因與常見疾病，以深入淺出的方式傳遞正確、實用、可信賴的健康知識。

衛福部長 石崇良：「(台灣)65歲以上的長者，10個裡面將近是有2個人，他是需要被照顧 甚至是臥床的，所以我們要努力的是 把失能率下降，這樣整個健康餘命就會延長，也能夠去因應 高齡的浪潮。」

衛福部統計，台灣民眾平均餘命增長到80歲左右，但不健康年數，約有8年之久，可能臥病在床、坐輪椅，希望藉由電視、網路、手機等媒體平台，獲取醫學知識，協助民眾延緩疾病發生、縮短不健康餘命。

更多 大愛新聞 報導：

明短暫好天氣 周四晚起再變天

Inspiring Young People in Hong Kong

