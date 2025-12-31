▲百夫長集團主席陳志彬博士應邀出席僑光科技大學演講。

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】僑光科技大學於跨年夜邀請百夫長集團主席陳志彬博士到校演講「打造自己獨有的個人社會魅力」主題，以創業者與企業主的角色向同學們講述如何精準形塑個人人格魅力與人格自信以應對畢業後的職場環境與社會現實。

▲百夫長集團主席陳志彬擁有經濟學博士學位，曾任多家大型跨國公司商品顧問與經營顧問。

百夫長集團主席陳志彬擁有經濟學博士學位，曾任多家大型跨國公司商品顧問與經營顧問，2025年亦出任美國國家旅遊局旅遊顧問；過去幾年間陳志彬也在各大企業講述創新思維課程，在台灣商界尤其是貿易圈頗具超高人氣，陳志彬的商場奮鬥史與企業經營成績是台灣典型的國際貿易科學生變成國際貿易商人生的經典案例。

▲百夫長旅行社。

今天陳志彬博士以「掌舵」兩字為演講掀起高潮，提醒同學們永遠相信自己就是自己人生絕對的掌舵者，無論遇見任何困難都要牢牢緊緊穩住舵的方向，讓人生在自己的意志當中前進；同時也引導同學們建立「謀局」思維，無時無刻創造對自己最佳最有利的主導地位，透過不斷反思總結，讓自己永遠依循理論結合實際的思考邏輯在正確方向中穩穩向前。

▲2025年是百夫長集團成立屆滿10週年，台灣市場上只要看到中文「百夫長」或英文「CENTURION」皆為陳志彬博士所擁有的智慧財產局註冊商標。

席間，與同學們探討到時下最熱門的AI議題時，陳志彬博士說：「每次聊AI，總聽人說學AI，是為了不被AI淘汰，未來會被AI淘汰的人是不懂用AI的人⋯⋯等等之類的話語 。」陳志彬博士提醒這個論點雖然沒有錯，但是意志表述太模糊、太籠統，也太保守了；陳志彬博士說：「學習AI是知道AI不可逆，而且AI已經介入人類日常生活，對AI深化了解不只是為了運用AI，而是要為與AI正確且安全的互動溝通建立基礎。」

陳志彬博士今天特別與同學聊到「財商」概念，從貨幣哲學講到資產分配，也談到勞動力與勞動付出，向同學們強調趁年輕早早理解通貨膨脹與資產儲備的重要性；演講結束前，陳志彬博士也分享百夫長集團近年來關於IP授權的品牌操作戰略，指導同學們如何創造IP項目、建立IP特性、運用IP活性。

2025年是百夫長集團成立屆滿10週年，台灣市場上只要看到中文「百夫長」或英文「CENTURION」皆為陳志彬博士所擁有的智慧財產局註冊商標，此商標在台灣不分中英文為全類別、全品相、全覆蓋；百夫長集團旗下除了旅行箱事業部門，還經營以百夫長旅行社、百夫長頂奢俱樂部為首的VIP旅遊部門、百夫長生鮮部門、頂級商業會所（CENTURION HOUSE）、百夫長茶園、禮品客製化部門，甚至還有每年報名速度秒殺的百夫長高爾夫邀請賽與百夫長創辦人私人晚宴等等各項主題活動。

