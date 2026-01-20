百威食品涉工業雙氧水漂白豬腸販售 屏檢起訴3人

社會中心／馬聖傑、黃啓豪 新北市報導新北市蘆洲地區，發生一起雙屍命案！一對七旬上下的老夫妻，在星期天中午左右，被親友發現時，雙雙陳屍家中，兩人身中數十刀，警方初步調查，懷疑動手殺人的，是兩人36歲的獨生子，他疑似拿開山刀弒親，犯案後，騎機車逃亡！現在警方鎖定他的逃逸路線，要全力緝捕到案。涉嫌殺害年邁父母親的逆子，犯案後，一派輕鬆的走出公寓，隨後騎機車快速閃人，消失在鏡頭前！命案發生當晚，有人聽到死者家中傳出劇烈爭吵聲。蘆洲逆子弒親案！老夫婦身中數10刀陳屍家中 36歲獨生子騎車逃逸。（圖／民視新聞）死者房東：「傍晚九點多有聽到就是吵雜聲音，乒乒砰砰啦，然後又有那個女人的喘氣聲，就是類似好像很辛苦的樣子。」當地里長：「隔壁的有聽說在吵架，很大聲的吵架，而且有人在奔跑，聽到一個女人在尖叫的聲音。」這一起雙屍命案，發生在新北市蘆洲區，17號晚上9點多，死者是67歲的廖姓男子與他的75歲妻子，被發現時，兩人腦部重創，身上都有10多處刀傷，刀刀見骨！理髮廳老闆娘：「啊就是因為她(死者)每個禮拜，都會去她妹妹那邊玩，消遣撲克牌，她妹妹就說，欸奇怪今天怎麼沒有打電話來，他們就都沒有接到電話，然後兩夫妻才來這邊找他們。」蘆洲逆子弒親案！老夫婦身中數10刀陳屍家中 36歲獨生子騎車逃逸。（圖／民視新聞）命案之所以會曝光，是因為嫌犯75歲的母親，每個禮拜天早上，都會去妹妹家泡茶，但當天早上人沒出現，妹妹聯繫不上人！再加上嫌犯67歲父親的表妹，當天打電話也因為沒人接，到了住處也沒人應門，因此報警通知鎖匠破門，沒想到，發現夫妻倒臥血泊當中。法醫 高大成：「如果敲的地方出血量很多比如說瘀青，那就表示說先敲再殺，先打或殺才會出血明顯，這個打的地方。」嫌犯犯案動機目前成謎！嫌犯犯案當天，與母親都待在家裡，直到晚上9點多父親返家，嫌犯疑似在這個時間點，短短半小時之內，持開山刀砍殺雙親！之後騎了10分鐘的機車到三重，棄車徒步離開！現在警方全力追緝嫌犯！要查到底是什麼原因，讓他狠心殺害父母親！原文出處：蘆洲逆子弒親案！老夫婦身中數10刀陳屍家中 36歲獨生子騎車逃逸 更多民視新聞報導快訊／高雄路竹嚴重車禍！大貨車輾過雙載機車 2人當場死亡各身中10餘刀倒臥客廳 老夫妻身亡兒涉案潛逃大潤發安管員性侵女實習生！全聯概括承受需連帶賠300萬

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言