百威食品涉工業雙氧水漂白豬腸 負責人等3人起訴

（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）百威食品公司楊姓負責人為提高豬大腸賣相增加銷售，指示員工以工業用雙氧水漂白豬大腸，共2355公斤流入市面；屏檢偵結，依違反食安法起訴公司、楊姓負責人及2員工。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，百威食品公司位於台北市大同區，主要經營畜產品批發、畜產品零售等，並在屏東縣長治鄉設有廠房，執行處理豬隻內臟及銷售等業務。

屏檢調查，百威食品公司楊姓負責人因客戶屢反映所銷售豬隻大腸成色、品項不佳，為避免遭客戶退貨而損失，並為提高豬大腸賣相以增加銷售，指示張姓會計以每桶新台幣900元價格購買工業用雙氧水，去年2月及8月共買9桶。

自去年6月起，楊姓負責人指示蘇姓及陳姓員工，於每週一、三、五，在屏東廠房煮豬大腸後，揀選出成色、品項不佳者，再將清水混入200毫升工業用雙氧水，將豬大腸浸泡、攪拌等方式進行漂白，待異味去除完畢後，進行包裝作業，去年6至9月間，以每公斤140至150元販售給客戶，共達2355公斤。

屏檢認為，楊姓負責人、蘇姓及陳姓員工為食品加工從業人員，竟為提高豬大腸賣相，頻繁使用工業用雙氧水加工、漂白，再出售給客戶，難輕忽所造成潛在傷害人體健康情形，依涉犯食品安全衛生管理法起訴，建請法院就楊姓負責人處有期徒刑2年以上，併科罰金100萬元；蘇姓及陳姓員工建請均量處有期徒刑1年以上，併科罰金15萬元。

另外，百威食品公司應科以罰金刑；張姓會計為幫助犯，偵查中坦承犯行，諭知緩起訴處分，緩起訴期間為1年，並向公庫支付5萬元及參加法治教育。（編輯：陳仁華）1150120