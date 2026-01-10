百家品牌強力催票 台中十大伴手禮票選 1/10-11市府廣場熱鬧登場

台中十大伴手禮票選活動今10日於市政府廣場熱鬧登場大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】春節將至，採購與送禮需求熱絡，台中市工商發展投資策進會今（10）日至11日連續兩日，於市政府廣場舉辦「2026第17屆台中市十大伴手禮」現場票選活動，集結來自山海屯城區共100家優質伴手禮品牌展售。11日將由市長盧秀燕親自揭曉得獎名單並頒獎，現場投票還有機會抽中伴手禮盒，歡迎民眾共襄盛舉，為心目中的十大伴手禮加油，吃喝玩樂一次滿足。

工策會副總幹事林家興表示，十大伴手禮由工策會辦理迄今已邁入第17屆，累積吸引數千家業者參與，選拔出上百家得獎品牌，是全台伴手禮產業最具指標的官方選拔活動。得獎廠商不僅獲得市府認證，更能大幅提升品牌能見度與市場競爭力。今年票選活動首度移師中市政府廣場舉辦，一早即湧入大量人潮，現場氣氛熱烈，業者皆卯足全力催票，不僅祭出超值優惠，更準備上百份、上千份好康贈品回饋支持的消費者，邀請民眾前來投票、逛市集、撿優惠，感受台中伴手禮的豐富魅力。

今10日，十大伴手禮票選活動民眾踴躍投票。（圖/記者廖妙茜拍攝）

林家興指出，十大伴手禮參賽品項涵蓋傳統糕餅、飲品、創新烘焙及生活文創等多元類型，除老字號品牌外，也有許多青農、原民、客家文化及社會企業等特色店家參與，展現台中兼具傳統底蘊與創新能量的送禮文化。為擴大活動效益，工策會今年首度規劃「糕餅烘焙」與「特色文創」雙組別首獎，網路票選日前截止，短短3天即累積超過7萬票，堪稱史上最激烈一屆。即便未能奪得首獎，「入圍即是肯定」，11日頒獎典禮也將頒發「好禮標章」獎狀予入圍店家，由市府攜手業者共同拚經濟。

台中市十大伴手禮票選活動今10日於台中市政府廣場登場。（圖/記者廖妙茜拍攝）

經濟發展局專門委員龍明成則肯定台中伴手禮有三大特色，產業年輕有活力、業者研發有創意、產品平價有品質CP值超高，經發局也會繼續透過太陽餅文化節、台中購物節等慶典經濟，幫助業者立馬商機無限、馬上發大財。

好禮協會理事長王曉薇表示，今日天公作美，是適合民眾逛街消費的好天氣，祝福店家兩天帶回滿滿業績與大獎。糕餅公會理事長紀旭東指出，台中是歷史悠久的糕餅之鄉，但在十大伴手禮的現場看到很多都是年輕人投入烘焙業，為產業帶來滿滿的活力與創意。

十大伴手禮票選活動今10日於台中市政府廣場登場。（圖/記者廖妙茜拍攝）

市議員劉士州也親自到場為店家加油打氣，他表示，天氣涼爽但店家們的熱情無限，民眾也踴躍投票消費支持心目中的十大伴手禮，期待明日頒獎典禮揭曉首獎獎落誰家。

工策會說明，活動兩日自上午10時至下午4時開放民眾現場投票，投票區設於台中市政府廣場文心樓側，採手機號碼綁定驗證，每人限投一次，須勾選8至10項參選商品，完成投票即可參加抽獎，有機會獲得美味的一口太陽餅禮盒。主辦單位亦將嚴格執行防弊機制，透過手機驗證及不定期更換投票網址，確保票選公平、公正、公開。

十大伴手禮票選活動今10日於台中市政府廣場登場。（圖/記者廖妙茜拍攝）

工策會也呼籲民眾遵守投票秩序，現場將依人潮彈性調整排隊動線，並安排服務台及護理人員提供即時協助，請民眾配合工作人員指引，共同維護活動安全與票選品質。