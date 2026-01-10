百家品牌強力催票 臺中十大伴手禮票選1/10-1/11市府廣場登場

▲工策會今明兩日舉辦十大伴手禮票選活動現場合照。

【記者 廖美雅／台中 報導】臺中市工商發展投資策進會於1月10日至11日連續兩日，於臺中市政府廣場舉辦「2026第17屆臺中市十大伴手禮」現場票選活動，集結百家伴手禮品牌展售。明（11）日將由市長盧秀燕親自揭曉得獎名單並頒獎。工策會副總幹事林家興表示今年票選活動首度移師臺中市政府廣場舉辦，一早即湧入大量人潮，現場氣氛熱烈，業者皆卯足全力催票，不僅祭出超值優惠，更準備上百份、上千份好康贈品回饋支持的消費者，邀請民眾前來投票、逛市集、撿優惠，感受臺中伴手禮的豐富魅力。

▲十大伴手禮現場票選活動在臺中市政府廣場登場。

工策會副總幹事林家興指出，十大伴手禮參賽品項涵蓋傳統糕餅、飲品、創新烘焙及生活文創等多元類型，除老字號品牌外，也有許多青農、原民、客家文化及社會企業等特色店家參與，展現臺中兼具傳統底蘊與創新能量的送禮文化。為擴大活動效益，工策會今年首度規劃「糕餅烘焙」與「特色文創」雙組別首獎，網路票選日前截止，短短3天即累積超過7萬票，堪稱史上最激烈一屆。即便未能奪得首獎，「入圍即是肯定」，11日頒獎典禮也將頒發「好禮標章」獎狀予入圍店家，由市府攜手業者共同拚經濟。

▲現場氣氛熱烈，業者皆卯足全力催票。

工策會說明，活動兩日自上午10時至下午4時開放民眾現場投票，投票區設於臺中市政府廣場文心樓側，採手機號碼綁定驗證，每人限投一次，須勾選8至10項參選商品，完成投票即可參加抽獎，有機會獲得美味的一口太陽餅禮盒。主辦單位亦將嚴格執行防弊機制，透過手機驗證及不定期更換投票網址，確保票選公平、公正、公開。同時呼籲民眾遵守投票秩序，現場將依人潮彈性調整排隊動線，並安排服務臺及護理人員提供即時協助，請民眾配合工作人員指引，共同維護活動安全與票選品質。（照片／記者廖美雅拍攝）

