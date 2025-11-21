百家樂藏鬧區民宅！火辣短裙荷官遇攻堅臉色嚇慘白

新生北路一處民宅地下室內，查獲以「百家樂」為賭博形式的職業大賭場。（圖／東森新聞）





台北中山區民宅藏有「百家樂」大型職業賭場。昨（20日）深夜警方大陣仗攻堅，現場逮到美女荷官、工作人員和賭客共62人，出動大車將他們帶回警局，查扣賭資高達245萬、籌碼5億。

移送隊伍格外吸睛，高挑長髮、火辣短褲，全部都是美女荷官，賭場工作人員共31人被送辦，另有6桌賭客31人，包括工作人員共有62人，得出動大車將他們送往警局，賭場怕被抓而藏身民宅，四周全是鏡頭在拍，為了規避查緝，還在入口處裝設人臉辨識監視器，只要你經過，就會顯示是陌生面孔還是顧客。

中山區新生北路一處民宅地下室，藏有百家樂大型賭場，不只有監視器確認賭客身分，還派人在周邊把風，才開業不到幾周。

附近鄰居：「陸陸續續有人在裝潢，有人在搬東西、在幹嘛，因為我跟你講，他都不經過這邊（大門），所以也不曉得他們在幹嘛。」

中山分局於114年昨日23時許，在新生北路一處民宅地下室內查獲以「百家樂」為賭博形式的職業大賭場，現場帶回賭客31人，並逮捕陳姓、賴姓負責人及荷官與工作人員等31人，合計62人，查扣預備現金賭資新臺幣（下同）141萬900元、籌碼5億6,392萬1,100元、賭客現金賭資104萬4,793元、鏡頭51顆、對講機22臺、班表1張、點鈔機2臺、iPad4臺及月報表等證物。

警方日前接獲情資，新生北路一帶有不法分子利用民宅掩護，經營「百家樂」職業賭場聚賭，為規避查緝，場外裝設多支具備人臉辨識功能監視器以確認賭客身分，並派專人於周邊把風，行事極為隱密；經本分局探訪蒐證並掌握相當證據，即向臺灣臺北地方法院聲請搜索票獲准後，於114年11月20日23時許，見時機成熟遂控制把風，查獲賴姓主持人等工作人員31名，現場擺放6桌賭桌並帶回31名賭客，合計查獲現金賭資245萬5,693元及籌碼賭資等證物一批；全案依刑法賭博罪，將賴姓主嫌等工作人員移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，賭客部份則依違反社會秩序維護法裁罰。

鎖定熱鬧中山區民宅，還有獨立出入口，以為滴水不漏，31名工作人員被依賭博罪送辦，賭客則依社維法進行裁罰，這晚賭得有多嗨，先跟賭場說掰掰。

