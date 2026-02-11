百家樂賭場藏身平鎮商辦大樓 警凌晨破門逮30人

平鎮警方見時機成熟，出動優勢警力持桃園地院核發搜索票破門攻堅。圖：讀者提供

為淨化農曆年前轄區治安，桃園市平鎮警分局日前接獲情資，環南二段某商辦大樓隱藏職業賭場。經警方長時間縝密布線與蒐證，今(11)日凌晨2時許見時機成熟，出動優勢警力持桃園地院核發搜索票破門攻堅，現場查獲撲克牌賭具、近3億面額籌碼、29萬餘元賭資、抽頭金等贓證物，一舉破獲「百家樂」職業賭場，現場帶回葉姓負責人、工作人員及賭客共30人，警方訊後依法究辦。

平鎮分局一舉破獲「百家樂」職業賭場，現場帶回葉姓負責人、工作人員及賭客共30人。圖：讀者提供

平鎮分局表示，28歲葉姓負責人經營百家樂賭場，設置於平鎮區環南路二段某商辦大樓10樓，為躲避查緝，平日大門深鎖、刻意營造沒有人煙的假象，且電梯需特定磁扣才能到達，戒備極為森嚴。儘管業者機關算盡，警方仍徹查鎖定，集結大批警力由大樓逃生梯強勢攻堅，讓非法行徑無所遁形。警方訊後將葉姓負責人及其他5名工作人員依賭博罪移送偵辦，24名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

警方強調，農曆春節將屆，將全面加強轄內治安熱點清查，落實「115年加強重要節日安全維護工作」，嚴厲打擊賭博及各類違法犯罪，全力淨化社會環境。警方亦將展現「執法無假期」的堅定決心，誓言維護治安平穩，讓市民朋友都能安心歡度新年。

