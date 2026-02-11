百家樂賭場藏身平鎮商辦大樓 警凌晨破門逮30人
為淨化農曆年前轄區治安，桃園市平鎮警分局日前接獲情資，環南二段某商辦大樓隱藏職業賭場。經警方長時間縝密布線與蒐證，今(11)日凌晨2時許見時機成熟，出動優勢警力持桃園地院核發搜索票破門攻堅，現場查獲撲克牌賭具、近3億面額籌碼、29萬餘元賭資、抽頭金等贓證物，一舉破獲「百家樂」職業賭場，現場帶回葉姓負責人、工作人員及賭客共30人，警方訊後依法究辦。
平鎮分局表示，28歲葉姓負責人經營百家樂賭場，設置於平鎮區環南路二段某商辦大樓10樓，為躲避查緝，平日大門深鎖、刻意營造沒有人煙的假象，且電梯需特定磁扣才能到達，戒備極為森嚴。儘管業者機關算盡，警方仍徹查鎖定，集結大批警力由大樓逃生梯強勢攻堅，讓非法行徑無所遁形。警方訊後將葉姓負責人及其他5名工作人員依賭博罪移送偵辦，24名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。
警方強調，農曆春節將屆，將全面加強轄內治安熱點清查，落實「115年加強重要節日安全維護工作」，嚴厲打擊賭博及各類違法犯罪，全力淨化社會環境。警方亦將展現「執法無假期」的堅定決心，誓言維護治安平穩，讓市民朋友都能安心歡度新年。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
年前強力掃蕩! 北市破獲百家樂賭場 查扣賭資.籌碼逾5億
社會中心／李豫翰、董子誠 台北報導春節將近，賭客們也蠢蠢欲動，台北市大安分局破獲了一個藏身在商辦的百家樂地下賭場，不僅佔地百坪，戒備相當森嚴，破門攻堅後，查扣的賭資加籌碼，竟然高達5億多元，現場也逮捕陳姓負責人，還有五名辣妹荷官。
北市警搗破百家樂賭場！5.7億籌碼推成山 逮33人送辦
[Newtalk新聞] 台北市大安區安和路一段一處職業賭場被警方破獲，大安分局日前接獲情資於昨日凌晨會同刑事特勤中隊及敦化南路派出所組成專案小組，持搜索票前往攻堅，現場逮捕28歲陳姓負責人及賭客共33人，並查扣新臺幣91萬元現金與價值5億7756萬元籌碼，全案訊後移送法辦。 大安警分局指出，28歲陳姓男子在台北市大安區安和路一段租下民宅經營百家樂職業賭場，企圖趁著春節期間大賺一筆，大安分局先前就已接獲線報，該民宅入夜後人影幢幢，疑似經營地下賭場，經長時間蒐證後，昨日凌晨展開突擊行動。 警方在現場查獲28歲陳姓負責人、工作人員及賭客等共計33人，當場查扣賭資現金新臺幣91萬元與籌碼共計5億7756萬元，以及無線電、監視器等多項相關證物。訊後依賭博罪將負責人與工作人員移送台北地檢署偵辦，另賭客依違反《社會秩序維護法》裁處。 今年加強重要節日安全維護工作自2月9日正式展開，警方展現強力執法決心，大安分局指出，警方將持續強力取締各類非法賭博行為，以維護社會治安與良好風氣，呼籲民眾切勿以身試法。查看原文更多Newtalk新聞報導蝦皮開賣場「接單再行竊」！男偷遍高雄、台南連鎖藥妝店遭逮瞞男友偷出國
酒駕堅持上路! 友人"街頭拉扯勸阻" 男不聽勸遭逮
中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導台中有男子和朋友到夜店喝酒狂歡，結束後堅持騎車回家，朋友見狀不斷勸阻，甚至還肉身拉車，苦勸別酒駕，兩人在大街上演拉扯戲碼，最後男子不聽勸執意酒駕上路，結果被警方逮個正著，酒測值高達0.31毫克，移送法辦。
平鎮警破門攻堅！商業大樓內藏百家樂賭場 逮29人查扣近30萬
記者丘安／平鎮報導 平鎮警分局十一日凌晨持法院核發搜索票在平鎮區環南路二段一幢商業大…
尾牙小酌勿酒駕 平警提醒：同車乘客將「連坐罰」
115年農曆春節將近，隨著尾牙聚餐活動增加，民眾飲酒機會隨之提升。為防範酒駕釀成悲劇，桃園市平鎮警分局自本周起，全力宣導並加強取締酒後駕車專案勤務，嚴防因僥倖心態造成的交通事故，讓每位市民都能平安過好年。 平鎮分局交通組組長王瑞程表示，為杜絕駕駛人投機心理，平鎮警方於農曆年前啟動防制酒
高金素梅涉詐助理費等3案 前辦公室主任遭聲請羈押禁見
無黨籍立委高金素梅捲入詐領助理費等3大案，北檢昨（10）日發動大規模搜索，實際約談17人到案，經檢方複訊後，將她的前辦公室張姓主任聲押禁見，其他包含3名縣議員陳政宗、越秋女與簡智隆，以及前現任助理、現任主任等人，則獲請回或10到50萬元交保，至於高金素梅因身體不適，被檢方限制出境、出海後先前往醫院急診，醫院警衛透露，她稍早已經出院，北檢則將依她的身體恢復狀況，擇期再訊問。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金辦公室遭搜索 這3立委也官司纏身
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明，傳出是因高金在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯《反滲透法》，但也有媒體報導是因助理費核銷問題。若是...
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
高金案驚見Matzka妻涉洗錢移送 雲雅舜凌晨50萬元交保
台北地檢署偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費、詐領公益補助款及非法輸入藥材等 3 案，昨（10）日大規模動員兵分 30 路搜索。其中最引發娛樂圈關注的，是金曲歌王 Matzka 的妻子雲雅舜，因擔任高金素梅助理，竟也名列約談名單。檢調懷疑，雲雅舜涉嫌提供金融帳戶供高金素梅創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」運用，掩飾詐領補助款的金流，被依洗錢罪嫌移送北檢複訊。11日凌晨3時許，雲雅舜以50萬元交保。
高金素梅案涉貪「17人名單」處分結果出爐 Matzka岳父聲押
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。涉案17人處分如下：編號涉案人處分結果涉案內容涉犯法條 1 立委高金素梅 限制出境、出海
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
高金素梅涉3大案！金曲歌手妻50萬交保 協會理事長30萬交保
高金素梅於晚間12時54分抵達台北地檢署複訊，不過在約莫40分鐘以後，高金素梅在應訊時，檢察官訊問前確認其身體狀況時，高金素梅向檢方表示身體不適，因此檢察官諭知被告限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問，最後高金素梅在2名助理的攙扶下離開北檢。檢方訊後裁定協助...
這些藍營立委官司纏身 若判刑定讞恐遭解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，上月初2日拜會國民黨立院黨團，國民黨立委羅智強說，除了柯文哲，民眾黨主席黃國昌與國民黨團總召傅崐萁，都可能是下一個被抓的。不料羅...
大翻車！高金素梅被搜索 翁曉玲聲援瞎喊「大罷免2.0再起」被嗆翻
無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。國民黨立委翁曉玲卻發文力挺高金素梅，稱「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」但貼文也湧入不少網友指出，檢方理由明確，卻把刑事偵辦說成政治追殺，更有網友表示「希望你是下一個」。
「越獄大王」徐開喜落網！出庭作證被查出通緝 76歲解送歸案
現年76歲的徐開喜人稱「越獄大王」，昨天（11日）早上前往高等法院出庭作證時，法院人員查出因為另外涉及一宗毒品案被台中地檢署通緝，法院當庭通知轄區中正一分局警方前來逮人，警方到場後將他帶回派出所進行人別訊問，隨後解送歸案。據了解，高等法院審理一宗案件傳喚徐開喜出庭作證，沒想到他到法院後，院方人員輾轉