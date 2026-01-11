百家爭鳴 2026台中十大伴手禮揭曉 深耕「雙半經濟」打造富市生活

「2026第17屆台中市十大伴手禮票選活動」頒獎典禮。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】 「2026第17屆台中市十大伴手禮」得獎名單於今（11）日隆重揭曉，並在中市政府廣場舉行頒獎典禮。市長盧秀燕致詞時表示，台中市不僅是今年全台率先啟動伴手禮選拔的城市，更透過連續17年舉辦的不懈堅持，成功讓「台中十大伴手禮」成為全台灣最具代表性且與公信力的官方選拔活動。

盧市長巧妙形容，「台中有兩半」：一半是名揚全台的「十大伴手禮」；另一「半」則是引領全球的「半導體」產業。台積電、美光等巨頭皆深耕台中，展現市府在拚經濟的道路上的努力不懈，全力打造台中「富市好生活」!

盧市長表示，今年選拔競爭非常激烈，業者除須經過專業評審團嚴謹評選，更要在全民網路與現場票選機制中脫穎而出，因此，每位獲獎者都是歷經過多重考驗、過關斬將，才能夠獲得十大伴手禮店家的殊榮，因此獲獎者皆是台中之光。

隨著年節送禮與觀光消費旺季到來，市府也將透過伴手禮選拔、各項慶典活動及即將登場的台中燈會，串聯「台中Hi8全城開趴」系列活動，自跨年至新春期間接力登場，攜手業者擴大在地經濟效益。多家業者分享，只要入圍或得獎，年節業績皆有明顯成長，顯見十大伴手禮品牌效益持續發酵。得獎商品在市府各局處支持下，亦成為國際交流與大型活動中的指定贈禮，讓台中好禮站上國際舞台。

台中市工商發展投資策進會表示，今年活動持續結合台中購物節與慶典經濟，透過「台中通TCPASS APP」進行網路票選，並搭配現場票選及市集展售活動，成功將人氣轉化為實際買氣，實質回饋業者。此外，工策會亦持續鼓勵青農、原民、客家文化及社會企業等多元團隊參與選拔，期盼透過伴手禮平台協助更多族群建立品牌、創造就業與公益價值，提升城市韌性與包容力。

工策會說明，此屆選拔除深耕多年的知名糕餅老店外，也有網路高人氣品牌、餐飲業者及新創、文創團隊共同角逐，更有泰雅族特色伴手禮品牌，遠從和平區環山部落到場參賽，展現台中伴手禮產業的多元與創新。恭喜得獎店家過關斬將、突破重圍，在號稱「史上競爭最激烈」的此屆選拔中從215家業者中脫穎而出。這屆首獎糕餅烘焙組分別為拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻、十八子肉。

首獎特色文創組分別為米玥麻糬堂、古典玫瑰園ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz、CARPENTER木匠兄妹木工房。此外，此屆共有100家店家獲頒「好禮標章」，工策會也向所有入圍及得獎品牌表達肯定，大家都是台中產業的驕傲！

今日頒獎典禮，盧秀燕市長、工策會總幹事陳學聖、經濟發展局局長張峯源、立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、羅廷瑋、糕餅公會理事長紀旭東、好禮協會理事長王曉薇、飛雁創業協會理事長蔡金對皆親自到場，立法委員廖偉翔、市議員黃馨慧、林霈涵亦派代表到場祝賀。