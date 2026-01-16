百工百業博覽會 產值估破3億

台中百工百業博覽會16日於國際會展中心盛大開幕，賴清德總統（右五）、市長盧秀燕（右七）等人出席剪綵儀式。（陳淑娥攝）

台中國際會展中心今年首展由「台中百工百業博覽會」打頭陣，16日盛大開幕，賴清德總統受邀到場見證，感謝主辦單位台中市商業會與台中市府共同促成展會；市長盧秀燕到場力挺，盼藉由會展中心的落成，帶動百工百業發展。台中市商業會理事長謝豐享表示，4天展期預計吸引10萬人以上入場，並創造3億元消費產值。

台中百工百業博覽會昨登場，展出內容包含「台中首屆室內最大規模年貨展」、「觀光旅遊展」、「國際交流區」、「國際新車展示區」、「數位AI家電暨廚衛安全設備展」、「房產建材裝潢展」、「幸福產業區」7大展區主題，打造中部地區馬年最具規模的一站式採購與產業交流平台，全面搶攻春節前消費高峰。

廣告 廣告

謝豐享指出，博覽會由台中市商業會集結50個同業公會、日本等7個國家，規畫680席以上展攤，內容多元，除深受民眾期待的年貨大展外，也整合觀光旅遊展、國際新車展示區、數位AI家電展等主題展區，歡迎民眾到官網索取免費門票，為期4天，預計入場人次達10萬人以上，並創造3億元消費產值，展現台中百工百業的厚實實力。

盧秀燕表示，台中國際會展中心今年迎來第一檔展覽，由台中市商業會主辦「百工百業博覽會」別具指標意義，祝福展會圓滿成功、百業興旺。

賴清德指出，謝豐享理事長率領的團隊舉辦百工百業博覽會，對台中市經濟產業發展有莫大貢獻，「我是總統，同時也是圓夢者、我也是圓夢人」，謝理事長提到希望能得到地方、中央的協助，每年都能夠舉辦百工百業博覽會，中央一定鼎力協助。