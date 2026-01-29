百工百業即刻救援！拒國民黨民眾黨修惡黨產條例

譴責意圖吞佔四百億國產、阻礙地方發展

【記者 張達威／台北 報導】中國國民黨計畫於明天本會期最後一日（1月30日）強行表決由南投立委游灝、馬文君、廖偉翔、顏寬恒等37位立委提案、包括台中市立委羅庭瑋、楊瓊瓔、及其他國民黨立委附署之《政黨及其附隨組織不當取得財產條例》修正草案。由好民文化行動協會等民團發起連署抗議，今天公布連署結果：國內外共103個民間團體、並有超過1500位個人、含團體代表人參與。民團嚴厲強調 1、法律不應為特權量身脫罪；2、歷史正義不容分贓；3、阻擋追討不當黨產就是阻礙地方建設，呼籲藍白多數國會懸崖勒馬，切莫在最後一刻強行表決，「合法化侵吞」全民400億財產。

好民文化行動協會理事長林芳如強調，儘管本月大家心懸中美關稅談判，但反對國民黨修惡黨產條例的連署超乎預期踴躍，不僅涵蓋百工百業、還有包括美洲到歐洲的團體跨海連署，顯示台灣公民在乎歷史正義與民主轉型。連署職業從科技工程師到退休研究員、老師醫師等，特別要強調近百位家管（媽媽、主夫）參與，展現強大的社會橫切面，顯示認同公義法治已是台灣基本價值。

有填寫職業的1,308位連署個人中，涵蓋了：

一、家管（全職主婦主夫/媽媽爸爸）：83位。

二、專業技術人員： 超過100位來自傳統產業製造業與科技業的工程師。

三、服務業：數十位餐飲、美容美髮服務業從業人員。

四、醫護與醫療產業人員：68位。

五、學術教育界： 從幼保老師、中小學教師、大學退休教授、中研院退休研究員，學術與教育第一線工作者踴躍響應。

六、金融業、商用地產開發、運輸業、旅行業、自營商、接案工作者……等。

雖然救國團確實有做公益，但也要面對其威權統治造成的不正義！連署人來自百工百業，並非政黨動員，而是基於對「世代正義」的堅持。這股民意清楚傳達：不當黨產的追討不分職業，而是每一位納稅人對國產被特權把持的集體憤怒。四百億國產面臨救國團、婦聯會「合法化」侵吞，將延續世代不正義！國民黨修法強行修改「附隨組織定義」是為特定組織量身打造脫罪空間，預計將造成國庫總計約400億元的不當資產難以收回。

1、救國團案：若修法通過，國家將直接損失16億元資產及上萬坪包含台北市精華區的房地產。

2、地方利益受阻：現有救國團爭議包括持續低價租用劍潭中心、阿里山與墾丁青年活動中心涉及無照經營及占用國有地。這些曾受政黨指揮進行監控、收受政府特權補助的空間，本應還產於民。未來，可作為地方公共建設、社福長照、或原民文化發展基地。此刻修法不是「還公道給救國團」，而是「維持特權侵佔」、「阻礙地方願景發展」。

3、關鍵呼籲！民眾黨不要辜負民意、參與分贓 ：針對明日的政治攻防，我們在此公開點名台灣民眾黨。台灣民眾黨曾承諾國民黨不當黨產應返回國家財產，「還產於民」的政治誠信如何展現？若明天民眾黨在關鍵表決中選擇放水、棄權或倒戈支持國民黨，將被民眾視為「意圖與國民黨分贓國家財產」。

國民黨不應濫用立法權圖利自己，民眾黨更不應漠視不義。

民團再次呼籲：法律不應為特權量身脫罪，正義是社會制度的首要價值。救國團過去長期受政黨指揮進行青年思想控制，針對校園青年監控，並因而收受政府金錢補助與土地低價或無償使用，甚至最後轉賣變現。這是威權統治體制的一環，這不只是明確的歷史事實，也凸顯其為不折不扣的特權團體，並非單純公益團體。不然，為何只有救國團在相關政治檔案中有受益證據？

每一寸被占用的國有地，都是全民的損失！每一分被侵佔的金錢，都是未來子孫的福利！還產於民是遲來的正義！民團呼籲全國民眾，勇敢向國民黨跟民眾黨立委與議員表示：不當黨產零容忍，四百億財產還我們！（照片翻攝網路）