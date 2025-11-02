百工百業挺農村再升級 日盛台駿集團參與霧峰五福社區 打造地方創生永續行動

集結產官學五方打造企業ESG合作專案。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為實踐企業 ESG 永續理念，日盛台駿集團於今（2）日舉辦「企業志工日」活動，帶領志工深入霧峰五甲地友善稻田，透過現場導覽與體驗，認識黑翅鳶在農田中扮演「田間守護者」的角色，以自然方式減少農藥使用，守護土地健康與生物多樣性；本次活動由農業部農村發展及水土保持署臺中分署協助策劃，現場邀集日盛台駿集團、臺中市霧峰區農會及稻米產銷班、國立中興大學水土保持學系及社團法人彰化縣野鳥學會等五方夥伴共同出席，透過現場交流與經驗，為明年度跨域合作計畫奠定合作基礎，展現產官學多方共榮共好的行動精神。

日盛台駿集團汪光遠策略長，現場也表示日盛台駿永續發展委員會，已通過將於115年度挹注資金啟動鳶飛魚躍計畫，以「還地於自然」為主題，將五甲地中的 0.05 公頃的農田，改造為具生態教育功能的生態池，此生態池未來將提供田區紅冠水雞或巴氏銀鮈等生物躲藏，該計畫將由國立中興大學水土保持學系陳希軍老師負責整體設計，未來由彰化縣野鳥學會李璟泓理事長進行相關監測工作，農村水保署臺中分署則擔任整合與監督角色，形成具指標性的 ESG 示範場域；此外，日盛台駿集團在今年亦採購「黑翅鳶米」禮盒作為中秋贈禮與公益活動贈品，以實際行動支持地方品牌與友善農業，展現企業對生態保育與社會回饋的承諾。

農業部農村發展及水土保持署臺中分署簡以達秘書表示：「霧峰五甲地的友善稻田，結合了生態保育、環境教育與地方產業發展的多重價值，透過企業的投入與專家協力，讓 ESG 不僅停留在企業報告中，而是真正落實於土地與社區的永續行動。」

值得一提的是，位於臺中市霧峰區的五福社區透過黑翅鳶生態農業經濟體系的建構，已榮獲「里山倡議國際夥伴關係（IPSI）」2024 年度主題精選案例的肯定，並由國際出版社 Springer 出版專書，此一國際認可，為整體活動及場域加注高度國際定位，也彰顯霧峰地區在農業轉型與生態保育上的典範價值，此次活動不僅深化了企業志工對土地永續的認識，也為霧峰地區的友善農業注入新動能，展現出企業與政府攜手推動生態保育與地方創生的具體成果。