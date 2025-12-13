百工百業支持純植大遊行 盼純植飲食更普及

身穿「百工百業、純植行動」的T恤，最前頭由騎著電動機車的成員，帶領隊伍走上街頭，今（13）日不是抗議，而是呼籲大家一起來支持純植物的飲食政策。有成員已經吃全素20年，直說對身體很好，也有人朝這個方向努力。

純植行動遊行參與者蔡小姐說：「吃素真的只是一種習慣而已，最主要是吃素身體變得比較輕鬆。」

純植行動遊行參與者陳先生表示，「其實我現在吃葷的也不多。」

本次活動大使、吃蔬食已經有多年經驗的藝人楊子儀則表示，每次拍戲只有他訂素便當，一開始也會覺得不好意思麻煩別人，但後來也影響其他人在下一餐改吃全素，他說改變不難，呼籲大家從週一無肉日做起。

純植行動活動代言大使楊子儀說：「1天吃素的話，我們1年就可以節省100公斤的碳排放，我們不用成為素食者，只要禮拜一吃素就好了。」

主辦單位共提出三大訴求，除了希望把純植物飲食，正式納入2025淨零排放旗艦計劃，也希望能在校園扎根。

純植行動聯盟成員趙梅君表示，「推動所有的學校都要提供全植物的餐飲，而且要把這種永續飲食的這個概念納入學校的教材裡面。」

來自醫療、科技、金融等百工百業的民眾，上午齊聚凱道，表達支持純植物飲食政策，並強調純植不只是飲食選擇，更是守護健康、環境與未來的國家級策略。