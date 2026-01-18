百工百業賣軍火 問題不在廠商在國防治理
最近一連串國防採購爭議，讓許多民眾心中浮現一種難以言喻的荒謬感。
裝修公司、茶葉行、菸酒與五金批發商，接連出現在軍火與彈藥標案名單上；鐵捲門拉下、人去樓空的畫面，被反覆播放。於是問題被簡化成一句話：「百工百業都能賣軍火，國防部到底在幹嘛？」
但如果我們只停在這裡，那麼下一次，同樣的事情還是會發生。
因為真正的問題，從來不只是哪一家公司得標，而是國防部究竟用什麼樣的治理邏輯，在面對一場早已改變型態的戰爭。
這些標案為何在法律上「站得住腳」
必須先誠實承認一件事。
就現行《政府採購法》的最低合規標準來看，國防部長顧立雄的辯護，並非毫無基礎：
公司合法登記
依法納稅
繳交押標金與履約保證金
招標條件未為特定廠商量身打造
在形式合法的框架下，這些標案確實不容易被司法認定為圖利。
但問題恰恰就在這裡——國防安全，真的只需要「形式合法」嗎？
如果一個制度，只要「不違法」就可以運作，那它在平時或許勉強過關；可一旦進入戰時，那些被忽略的細節，會直接轉化為無法承受的風險。
為什麼這不是「幾個案子」
百工百業賣軍火，並不是偶發事件，而是一個必然結果。
它來自一套仍停留在過去的國防採購邏輯——物量型、價格導向、標案切割、責任外包。
在這套邏輯下，國防部真正關心的只有三件事：
我要不要這個「東西」
價格是不是最低
能不能在期限內交貨
至於這個「東西」在戰時如何被補給？供應鏈是否能承受攻擊？品質如何長期驗證？產能如何快速擴充？這些都不在標案的問題裡。
於是，彈藥被當成商品，軍工能力被切成一個個短期合約，國防治理，被簡化成行政流程。
戰爭型態改變，採購邏輯卻沒有
問題是，戰爭早就不是這樣打了。今天的戰爭，不是比誰庫存多，而是比誰：
能不能在通訊被干擾下持續運作
能不能在產線受損後快速復原
能不能確保品質、補給與決策不中斷
彈藥，不再只是「打一發少一發」的消耗品，
而是整個作戰節奏中的工程節點。
如果你不知道：
這批彈藥的原料來自哪裡
哪些產線能在戰時被接管
哪些廠商是備援、哪些只是一次性交易
那麼你擁有的不是戰備，而是一張在和平時期看起來很完整的採購清單。
205廠真正問題在沒有被當成「核心」
許多質疑集中在一句話：國軍明明自己有205廠，為什麼還要外購？
但這個問題，其實問錯了方向。
真正該問的是：205廠在今天的國防體系中，被定位成什麼？是單純參與投標的其中一間工廠？還是負責規格制定、品質驗證、技術移轉與戰時擴產的「彈藥工程中樞」？
如果答案只是前者，那麼問題就不是外購不外購，而是——我們根本沒有把國防能力當成一個需要長期養成的工程體系。
能力只隨著標案存在，標案一結束，能力就散去。這不是建軍，這是外包。
五、真正危險的不是貴不貴，而是「不知道依賴誰」
國防採購最致命的風險，往往不在價格，而在不確定性。
當國防部無法清楚回答以下問題時，任何價格爭論都是次要的：
哪些廠商是戰時必須存活的？
哪些供應鏈需要被優先保護？
哪些產能可以在危機中迅速轉換？
如果答案模糊，那麼一旦情勢緊張，我們才會發現——
我們買了很多東西，卻沒有真正依賴的體系。
工程型國防才是走出爭議唯一出口
所以，真正的解方，不是禁止外包，也不是無限擴編國營工廠，而是全面轉向工程型國防治理。
這意味著：
彈藥採購，不只是買貨，而是納入「戰時韌性工程」
核心軍工廠，不只生產，而是掌握規格、品管與擴產能力
民間廠商不只是得標者，而是被納入準軍工體系、接受平時演訓與戰時徵用
工程型國防關心的不是「誰最低價」，而是這個系統，在最壞情況下，還能不能運作。
把責任拉回制度層級
必須說清楚：指出治理問題，不是替任何人護航。恰恰相反，這是把責任從煙霧般的政治攻防，拉回真正該承擔的位置——制度設計者。
當民眾看到百工百業賣軍火，感到不安，那不是因為他們不懂法律，而是因為他們直覺地知道：一個連自己依賴誰都說不清楚的國防體系，很難讓人安心。
不是誰賣軍火，而是我們準備好打什麼樣的戰爭
最後，讓我們把問題說完整。
今天的爭議，真正逼問的不是某一個標案，而是台灣是否已經準備好，從「最低合規的採購國防」，走向「能承受衝擊的工程國防」。
如果戰爭已經變成一場體系對體系、韌性對韌性的競爭，那麼我們就不能再用過去那套，只求過關的方式，來管理安全。
百工百業賣軍火，看似荒謬，卻是制度給出的答案。而真正該被重寫的，不是標案名單，而是我們對「國防治理」這四個字的理解。
※作者為航空國防工程第一線工作者，長期投入於航空系統整合、工程管理與國防科技相關實務。曾親身參與多項國防工程專案，熟悉從設計、測試、驗證到後勤支援之完整工程流程，並長期關注國防工程能力如何在制度層面被延續、被治理。近年持續以「工程型國防」為核心觀點，撰寫專文探討國防自主、科技韌性與民主制度如何相互支撐。其關注重點不在單一裝備或採購項目，而在於國家是否具備持續自我更新的國防工程能力，以因應高度不確定的安全環境。本建議書內容，係基於實務觀察與工程經驗所提出之制度性反思與建言，期能作為政策討論、制度精進與跨部門溝通之參考。
