百工百業近兩千人齊聚凱道挺純植 跨界行動用愛守護台灣

▲超過一千八百人齊聚凱道，身著象徵各自專業的服裝、手持標語，跨產業、跨世代共同力挺純植物飲食政策。（圖／蕭任峰攝）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】由「純植行動聯盟」主辦的「百工百業支持純植大遊行」13日於台北凱達格蘭大道隆重登場。來自醫療、法律、教育、農業、科技、工程、金融、藝術、服務業及原住民族群等百工百業的代表超過一千八百人齊聚凱道，身著象徵各自專業的服裝、手持標語，展現跨產業、跨世代共同力挺純植物飲食政策的決心。

清晨時分，參與民眾自全台各地陸續在總統府前集結，最遠甚至從屏東、澎湖遠道而來。現場可見身穿律師袍的法界人士、白袍醫護人員、頭戴斗笠的農林職人，以及科技工程代表、文化藝術工作者，還有十多位穿著傳統服飾的原住民族代表。眾人以實際行動共同傳達明確訊息──純植不僅是飲食選擇，更是守護健康、環境與未來的國家級策略。

藝人與專家齊聲倡議 從餐桌行動回應地球永續

活動邀請多位跨領域嘉賓到場致詞，包括藝人楊子儀、演員連俞涵、中華全球蔬食協會創會理事長黃詠雪、前外交部大使邱仲仁博士、財團法人台灣醫病和諧推廣協會前理事長黃鈺媖，以及臺東縣一貫道協會理事長趙建凱等人，分別從文化、健康、外交與永續角度，分享純植飲食的重要性。

活動代言大使楊子儀分享多年蔬食經驗時表示：純植不是限制，也不是為了製造對立，而是一種溫柔的力量，而這個正向良善的力量會影響週遭的人。「我吃素，我的家人也開始吃素」。他提到，哥哥原本經營兩家葷食餐廳，如今都已轉為素食，並強調「我們每個人只要願意每週一天素，就可以讓我們的環境和世界變得更美好。」

中華全球蔬食協會創會理事長黃詠雪指出，「推動蔬食不是潮流，而是文明選擇。台灣擁有成熟的農業、餐飲與科技基礎，只要政府、產業與民間一起合作，我們真的有能力成為亞洲最友善純植的國家。」

前外交部大使邱仲仁博士也分享，純植不僅關乎國民健康，更深刻影響全球能源、水資源與氣候變遷。他回憶外派非洲七年期間，蔬果資源極度匱乏，仍能堅持吃素，並表示如果「連我們一家在這麼艱難的環境下，都能吃素，相信大家也都能吃素」。

長期關注環境、動物與永續議題的演員連俞涵表示：當我們關注動物時，我們的日常消費和行動都會多一些想法，對動物和植物會多一些關注，這就是重要的改變。財團法人台灣醫病和諧推廣協會前理事長、律師黃鈺媖則從醫療與食安面向補充：「飲食決定健康，也決定醫療支出的未來。純植餐飲普及，是台灣邁向更健康社會的重要一步。」

百工百業共同宣示三大訴求

活動中，由百工百業代表趙梅君律師宣讀〈百工百業純植宣言〉，指出來自法律、醫療、教育、藝術、工程、農業、科技、金融與服務等各界的行動者，今日站出來，是為了向世界證明：純植不只是飲食選擇，更是對生命、地球、公共健康與未來世代的共同承諾。宣言並提出三項訴求：

一、將純植物飲食正式納入《2050淨零排放旗艦計畫》，由公部門率先示範減碳行動；

二、校園全面提供純植選項，並把永續飲食教育納入教材；

三、打造友善純植環境，讓全民在公共場域、企業與交通場站都能安心用餐。

宣言最後強調，純植飲食兼具減碳、促進健康與提升糧食安全的效益，是世界邁向仁慈與永續的重要道路，台灣已準備好與世界同行。

千人靜坐祈福 以溫柔力量守護地球

活動尾聲，超過千位民眾在總統府前靜坐祈福，為台灣與地球送上祝福。從孩童到長者、從專業人士到青年學子，眾人在國家政治核心場域，以最溫柔的方式凝聚集體能量，期盼台灣迎向更友善、更健康的飲食文化。純植行動聯盟表示，百工百業今日集結所展現的力量，象徵台灣社會在面對氣候、健康與永續挑戰時，已形成跨界共識：純植不再是少數人的選擇，而是全民共同的答案。