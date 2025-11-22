百工百業齊聚！雄中校友力挺許智傑 拚出「智慧高雄、傑然不同」
【記者 王苡蘋／高雄 報導】民進黨高雄市長參選人許智傑今（22）日成立「許智傑市長初選雄中智庫後援會」，號召橫跨醫界、建築界、科技界、法律界等產業的雄中校友齊力相挺，場面熱烈。多位海外與全國校友也特別返台或到場支持，包括北美雄中校友會前會長林榮松、臺灣高雄中學全球校友總會召集人徐永昌等，共同喊出：「今日我以雄中為榮，明日雄中以我為榮！」
後援會會長劉仁義分享，他因一次公益活動而深受許智傑的真誠與投入所感動，強調這次「雄中人挺雄中人」勢在必行；科技界校友、雄中校友會常務監事張永朋則指出，許智傑主張打造智慧城市、推動半導體 S 廊帶與 AI 算力中心等核心政策，與科技界的願景高度契合，認為其具備接棒並開創高雄下一階段進化的能力。
遠從美國返台的林榮松也表示，高雄歷來人才輩出，而雄中更是孕育跨界專業的搖籃。此次校友集結力挺許智傑，是期望共同為高雄未來的城市競爭力提出最佳人選。
許智傑感謝學長學弟們的支持並強調，未來的高雄不僅要邁向智慧城市，更要與臺南、屏東形成「南高屏區域經濟生活圈」，同步推動捷運串聯、國際機場 24 小時營運，以及 AI 教育與雙語教育，讓高雄在全球競爭中持續前進。（圖╱立委許智傑辦公室提供）
其他人也在看
聚焦區域均衡打市政牌 林岱樺挺進大旗美造勢力拼市長提名
民進黨將辦理初選民調，從賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑當中決定參選2026高雄市長。延續11月初首場在岡山造勢喊出3萬人支持的氣勢，林岱樺今日將挺進大旗美公共體育場，舉辦第二場大型造勢活動。她指出，這次參選市長初選的主軸是「以民為本、市民最大」。哪裡是最困苦的地...CTWANT ・ 13 小時前
林岱樺倡議高雄護國產業 與日本交流協會共商台日情勢
[Newtalk新聞] 日本台灣交流協會台北事務所政治部政治室室長多田初，今(21)日上午前往立法院拜會立法委員、民進黨高雄市長參選人林岱樺，雙方就台日情勢與高雄發展簡要交換意見。林岱樺也特別請多田初轉達對日本首相高市早苗的問候，並特別提到，現任高雄市長陳其邁今天受訪表示，「高市挺台灣，高市挺高市，德不孤必有鄰」，正說明台日不只是做生意，更是在民主陣營裡互相扶持的好鄰居。 林岱樺表示，高市早苗提出的「危機管理投資」，核心精神是「危機還沒發生，國家就要先準備好」，包括國防、科技與基礎設施，政府都要主動投資，而不是等到情勢惡化才被動應付。她說，自己這次參選高雄市長，以「護國市長」為主要訴求，就是受到類似想法的啟發，希望用城市層級的「預先投資」，守住人民生活與安全。多田初特別感謝林岱樺對日本的關注，也對林岱樺的主張感到興趣。 林岱樺坦言，「護國市長」的初衷，是她心裡一直記得一句話「平時有訂單，有錢賺；戰時最安全。」平時，要讓高雄勞工和青年有穩定工作，企業接得到訂單；一旦區域情勢緊張，則要讓高雄在民主夥伴的產業鏈中，變成「誰都不想放棄、大家都願意守護」的關鍵城市，「高雄不能只當廉價代工，而要成新頭殼 ・ 1 天前
許智傑提強化南台灣觀光產業 盼打造為全新的台灣觀光圈
記者吳文欽／高雄報導 民進黨立委許智傑廿一日聯合七位立委提出強化南台灣觀光產業規劃，…中華日報 ・ 1 天前
酸陳其邁喊告「有夠暖」 陳菁徽再控：綠營多人與李有財走很近
高雄月世界遭非法傾倒廢棄物，堆出高達數百噸的「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽日前指控高雄市長陳其邁與涉案里長李有財「交情甚篤」，並公開兩人合照；高市府反擊稱照片為李男自行合成、與陳其邁無關，更嗆將提告。然而，陳菁徽今（11/22）日再度加碼，指稱民進黨多位政治人物都與李有財長期互動密切，包括立委賴瑞隆、邱志偉與許智傑。太報 ・ 13 小時前
高雄市長之爭不是美濃立委？ 郭正亮爆綠營內定人選是他
2026縣市長選舉將到來，民進黨喊出「5+N」的選戰目標，其中高雄市長之戰備受關注。前立委郭正亮表示，高雄市長選戰綠營內定的候選人就是民進黨立委賴瑞隆。中時新聞網 ・ 14 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 14 小時前
延續岡山場三萬人氣勢 林岱樺周末乘勝挺進大旗美地區
[Newtalk新聞] 高雄市長初選參選人林岱樺繼11月初在岡山造勢，創下三萬人潮的震撼場面，明(22)日下午4點將乘勝追擊，在旗山公共體育場舉辦「大改革護國市長」大造勢，宣告政見、在地改革願景，以強大在地基層實力號召民眾參與，再創東九區選舉盛況。 林岱樺表示，旗美地區好山好水，卻常遭污名化，更成為廢棄物傾倒的犧牲地，這次是高雄人捍衛自己土地的戰役，她將於活動中提出未來市政規劃，以「安居樂業」為核心改革原縣區，打造兼具永續、交通與經濟發展的未來。 林岱樺透過社群發文強調，過去曾多次參選高雄縣全選區的立委，旗山、美濃、杉林、內門、甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏等東九區的鄉親對她十分熟悉，她也對大旗山地區有最深厚的感情，懇切號召市民用行動支持改革、共襄盛舉，一起站出來挺岱樺！ 林岱樺說，高雄大改革造勢，秉持「以人為本、市民最大」的信念主張從原縣區出發，她堅定推動行政改革，提升效率，給鄉親「安居樂業」的承諾，讓市民真正賺到錢、過好生活，現場除原住民議員高忠德助講，數百名里長及社區社團領袖也將站台相挺，懇切邀請高雄人溫暖相挺，支持認真打拚、關心高雄未來的林岱樺。查看原文更多Newtalk新聞報新頭殼 ・ 1 天前
月世界被偷倒上百噸垃圾！遭控與主嫌關係匪淺 許智傑、賴瑞隆回應了
針對藍營民代指控民進黨多位立委與垃圾山事件幕後首腦關係匪淺，許智傑回應，參加造勢或開幕等活動，都是民代行程的日常，有心人士不必做過多連結。針對違法事宜，他已提案修法，除大幅增加罰款外，並加入刑事罰則，希望檢調單位嚴查，勿枉勿縱。後續若有惡意抹黑的言論，一...CTWANT ・ 13 小時前
高市府澄清陳其邁與李有財關係 藍青年：肖像遭冒用多年都不知情？
高雄月世界淪垃圾山案，檢調查出犯罪首腦為民進黨籍里長李有財，高雄市府火速切割李與市長陳其邁關係，並揚言提告質疑陳李關係匪淺的藍委陳菁徽。國民黨前副發言人賴苡任質疑，李是民進黨主政的高市府認證特優里長。太報 ・ 15 小時前
柯志恩間接承認國民黨財劃法悖離民意 賴瑞隆喊話：支持院版才是顧高雄
[Newtalk新聞] 行政院昨(20)日提出院版《財政收支劃分法》修正案，納入立委賴瑞隆法案主張的產業外部污染、人口結構等指標，連國民黨立委柯志恩都表達肯定。對此，賴瑞隆指出，柯此番發言等同自我打臉、承認封殺賴瑞隆版本草案是悖離民意，也證實藍白版本造成南北差距擴大、倉促立法的事實。他呼籲國民黨與柯志恩停止獨厚台北、傷害南部，共同支持行政院版才是真正顧高雄。 賴瑞隆表示，高雄等南部城市長期為國家基礎產業承擔空污與風險，但因企業設籍多在北部導致稅收失衡。他在本屆率先提出財劃法修正案，前後納入空污、碳排等公平指標，希望為高雄爭取更合理的分配，當時還獲柯志恩當面稱讚並表示支持，卻在藍營黨意下跳票、法案遭到封殺。 賴瑞隆指出，身兼國民黨智庫執行長的柯志恩與藍白主導通過首都3%、「獨厚台北」的法案，造成南北資源差距加劇的惡果，也使高雄實質損失超過200億，這一年間南部居民嚴重反彈；面對追問，柯志恩只能惱羞怒嗆「傅崐萁哪裡說得動」，顯見她對該法的不公也心知肚明。 賴瑞隆提及，柯志恩昨日發文一面肯定行政院版草案「加入更多指標更加細緻」，另一面又批政院「太慢」。然而，率先提案的「賴版」早就包含類同精神新頭殼 ・ 1 天前
民進黨稱李有財原為國民黨籍 楊智伃：民進黨成垃圾回收站？
高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，民進黨火速開除黨籍，民進黨高雄市黨部更稱李過去是國民黨員。國民黨前發言人楊智伃凌晨在臉書揶揄，所以民進黨成垃圾回收站？太報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季啟動！連續101天全台最長 感受冬季南國風情
屏東四重溪溫泉季開幕活動21號晚間登場，連續101天打造全台最長的冬季溫泉慶典，開幕活動有四大亮點，包括了光藝術裝置、馬戲團、恆春半島在地表演團隊百人踩街等，吸引國內外遊客共襄盛舉，壓軸的煙火秀點亮夜台視新聞網 ・ 13 小時前
高雄垃圾山延燒！陳其邁喊告陳菁徽翻車 本尊秒殺：有夠暖
藍委陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」提出監督意見，提醒高雄市政府應正視環境問題，而非只營造「市長震怒」的表面印象。不料卻遭市府指控抹黑並揚言提告，對此，陳菁今日也特地回應，開酸「一早看到高雄市府說要告我，真的必須嚴肅地回三個字：有夠暖」。中天新聞網 ・ 14 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 11 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 16 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前