百工百業齊聚！雄中校友力挺許智傑 拚出「智慧高雄、傑然不同」

▲海內外雄中校友回歸相挺！許智傑後援會成立 誓言接棒五星市政。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】民進黨高雄市長參選人許智傑今（22）日成立「許智傑市長初選雄中智庫後援會」，號召橫跨醫界、建築界、科技界、法律界等產業的雄中校友齊力相挺，場面熱烈。多位海外與全國校友也特別返台或到場支持，包括北美雄中校友會前會長林榮松、臺灣高雄中學全球校友總會召集人徐永昌等，共同喊出：「今日我以雄中為榮，明日雄中以我為榮！」

後援會會長劉仁義分享，他因一次公益活動而深受許智傑的真誠與投入所感動，強調這次「雄中人挺雄中人」勢在必行；科技界校友、雄中校友會常務監事張永朋則指出，許智傑主張打造智慧城市、推動半導體 S 廊帶與 AI 算力中心等核心政策，與科技界的願景高度契合，認為其具備接棒並開創高雄下一階段進化的能力。

廣告 廣告

遠從美國返台的林榮松也表示，高雄歷來人才輩出，而雄中更是孕育跨界專業的搖籃。此次校友集結力挺許智傑，是期望共同為高雄未來的城市競爭力提出最佳人選。

許智傑感謝學長學弟們的支持並強調，未來的高雄不僅要邁向智慧城市，更要與臺南、屏東形成「南高屏區域經濟生活圈」，同步推動捷運串聯、國際機場 24 小時營運，以及 AI 教育與雙語教育，讓高雄在全球競爭中持續前進。（圖╱立委許智傑辦公室提供）