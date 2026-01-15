（圖／本報系資料照）

最近，因中研院選院長，有院士說討論中研院的存廢更重要。之前已有因技術移轉與商業利益迴避等案，引人檢討，例如，某科技大老主張，中研院和大學儼然是學術界的「一國兩治」、中研院應「解甲歸田」併入大學；聲援者包括前部長與立委。

話說1928年，我國創建中研院，模仿德國科學院，而非美國國家科學院；前者內建專職研究員與設備，而後者否。此種設計影響國家科技發展，例如，德國自認其大學水準不及美國的主因之一是，美國「藏富於民」，一流科學家在各校各地栽培與傳承高徒，下一代「站在巨人肩上」，更見成就。法國前農業部長也讚賞美國的制度設計。

檢視中研院困境，首先，名實問題。中研院號稱我國學術研究最高機關，具三任務「人文及科學研究、指導聯絡及獎勵學術研究、培養高級學術研究人才。」其實就是灌水一任務「學術研究」。中研院直屬總統府，預算直接撥出，立委質問是否有年度報告書和KPI評估？總統府有能力審查？負責業務的總統府第一局卻迴避質詢。另外，國科會也宣稱「學術研究」為其任務；我國怎呈「雙頭馬車」窘境？

第二，爭取預算優勢。例如，在《立法院公報》，立委指出104年度決算中，51所國立大學的教學及研究費412億元，平均每校8億元，但中研院科研基金52億元，其中26億元公務預算，22億元科技部的補助。中研院原預算143億元加上52億元，近200億元的預算到底可以給國家帶來什麼？若將中研院200億元給台清交成，他們就可打世界盃啦。廖院長回應，中研院設立的目的是集中全國最好的人才與設備，做一流的研究。但其成就最高嗎？

最近，世界頂尖期刊《自然》公布全球排名，台大第184名、中研院第294名。廖院長在立法院也是稱其為我國學術研究最高機關；「最高」實為雞毛當令箭嗎？

第三，應即改成大學。總統府哪需「學術研究最高機關」？諸如美國國家科學院與英國皇家學院均虛級化，亦即不設科研單位，院士均為大學或公司的人員。我國諸多院士旅美，深諳美國制度設計與其優勢，為何不會自動改弦易轍？我國五年五百億等巨資拉拔大學水準，院士與研究員該負大學育才等之責吧？

1979年，李國鼎政委創建「行政院科技顧問組」，工作之一是協調國家科技預算。因國家分配預算時，各單位「搶錢」，誰能客觀公平分配呢？通常國科會分配科技預算，淪為「球員兼裁判」，結果改為科技顧問組分配。1994年李遠哲接掌中研院後，反對行政院審其預算，其諾貝爾獎光環讓中研院預算快速高漲；立委質詢中研院研究人員與博士生人數，僅約台大的七分之一，預算卻與台大相近，中研院又不受大學法規範而讓大學反感。

2020年，《科學月刊》專文〈科技部回復成國科會，台灣科學發展會更好嗎？〉，顯示科技決策者大致不知「球員兼裁判」，遑論其害；唉，「斯人也，而有斯疾也！」早年，李國鼎曾在攬才場合提到：「如果你們這些一流的人都不到政府裡來，來的都是二或三流的人，未來國家是由二或三流的人制訂政策，領導一流的人，到時你們就知道痛苦了！」善哉斯言。

中研院「行禮如儀」近百年，，該醒來，將中研院轉型了。（作者為大學教授）