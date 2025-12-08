百年中路國小大榕樹獲列「受保護樹木」 高市府農業局與師生歡度校慶並溫馨揭牌

高雄市阿蓮區中路國小近日盛大舉行第一百零三屆「活力中路、童趣石安」校慶運動大會，同時攜手高市府農業局辦理百年大榕樹獲列「受保護樹木」揭牌儀式；在小朋友賣力演奏悠揚的弦樂聲中，現場百餘名校長、師生、家長與地方社團人士，共同參與了有別以往，融合社區記憶、綠色永續與環境教育意涵的校慶活動，在眾人親手將卵石放置於大榕樹棲地的同時，也預祝中路國小與大榕樹邁向下一個更美好的一百年。(見圖)

農業局今(八)日說明，當日揭牌活動結束後，農業局也隨即舉辦樹木保護環境教育活動，由中路社區發展協會葉讚桐理事長分享老榕樹的故事，另外還有樹木專業養護團隊向小朋友解說樹木棲地改善與樹木保護的重要性，並且準備高科技的「樹木照妖鏡」，讓師生親身體驗如何透過「3D應力波」檢測樹木內部損壞情形，藉以評估樹木的安全性以及治療方式，同學們不僅充滿好奇，也在心目中種下了保護樹木、友善環境的種子。

中路國小校長汪正中表示，矗立校園口逾百年的大榕樹，是中路國小與中路里居民共同的珍貴記憶，今年度在農業局協助下，將這棵榕樹正式列為受保護樹木，不僅象徵校園對生態教育的重視，也期盼學生能從日常中培養愛護大自然的態度；未來學校將推動「走讀阿蓮」課程，以老樹、在地文史與自然環境為主題，引導孩子從這棵百年老榕樹出發，更貼近土地、理解家鄉，讓文化與環境教育在生活中紮根並深化綠色永續、在地關懷與社區共融精神，讓老榕樹成為中路地方生命力與情感的象徵。

農業局指出，縣市合併後高市府重新制定相關自治條例並成立特定紀念樹木保護審議會，由學者專家依據樹齡、歷史、文化等面向審議全市珍貴樹木，並定期進行健檢、保護棲地，目前高雄市共有七百四十一棵特定紀念樹，其中十八棵因其特殊性與代表性，依據「森林法」列為「受保護樹木」；這次農業局除將這棵百年榕樹列為阿蓮第一棵的受保護樹木外，為了促進老樹健康成長，期間也邀請專家多次會勘，並與校方合作改善棲地周邊環境，包括縮減車行動線、擴大根系生長空間、設置氣根導氣管等，讓老樹未來可以更加健康茁壯的生長。

林業保育署屏東分署提到，森林法已於一○四年修正增訂樹木保護專章，將非屬森林之樹木，一併納入森林法規範，並由地方主管機關對轄區內樹木進行普查，認定受保護樹木造冊公告；感謝高市府對樹木保護的重視，中央補助地方政府辦理受保護樹木的調查、維護、健檢等，多年來也累積了不少基礎資料及成果，期待能讓更多民眾了解這些承載地方歷史情感記憶的樹木，並讓未來世代都能共享這些自然資源與城市記憶。

農業局姚志旺局長強調，「十年樹木百年樹人」，屹立校門口的百年大榕樹自建校前即存在迄今，是校友最熟悉的景象與情感寄託，也是社區重要文化資產，這次大榕樹揭牌儀式與校慶共同舉行，喚起了校方與地方共同「愛樹、護樹」的意識，高市府逐步推動「城市綠資產管理」與「老樹健康照護」政策，環境永續理念也將更深植於下一代心中。