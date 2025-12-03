百年五度堰塞湖！草嶺危機未除 中央地方啟動堰塞湖防災機制
古坑鄉清水溪現階段無堰塞湖形成，但無法排除再度發生的可能，雲林縣府3日首次攜手南投縣府召開「草嶺堰塞湖跨縣市聯防整備暨專家諮詢會議」，第四河川分署表示重新已啟動堰塞湖模擬分析計畫、完成堤防盤查會勘並檢視周邊安全、加強清水溪溪上游崩塌治理。
張麗善親自主持該會議，邀請前內政部長李鴻源分享花蓮馬太鞍溪堰塞湖處理案例與治理經驗。出席的單位包括雲林、南投縣府相關局處主管、水利署第四河川分署、古坑鄉、林內鄉、竹山鎮等3公所，其中雲林縣府一級主管大多數到齊。
張麗善表示，面對天災地變必須要求科學分析、嚴密監測及跨域合作，建立完善的防災機制，不能每次都靠運氣。
她說，草嶺過去百年間已有5次堰塞湖紀錄，今年7月因急降暴雨一度蓄水，所幸在相關單位嚴密監測下，草嶺潭水自然溢流消解。面對堰塞湖不可測風險，需要有充分完善的防災機制，才能降低損害。
張麗善強調，過去10年水利署與雲林、南投政府，對草嶺堰塞湖周邊水文、地質、防災及救災都有深度研究及措施，中央應持續投入經費，強化未來十年的監測與地質探勘，掌握土質變化及可能引發的土石流風險。
李鴻源指出，花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件造成重大傷亡，凸顯各地必須正視堰塞湖風險，張縣長在該事件發生後立即邀請他協助檢視草嶺堰塞湖的現況與未來治理方向，展現守護縣民生命財產的決心，令他感動。
李鴻源指出，草嶺堰塞湖是全台第一個以系統化方式進行長期監測的案例，雲林、南投、中央、各鄉公所均以高度專業的一致態度面對問題，展現跨域合作的良好默契，他期盼學術界、中央及地方政府攜手以科學與專業態度面對各地可能發生的堰塞湖挑戰。
李鴻源說，他已著手整理草嶺及台灣堰塞湖治理經驗，未來將撰寫國際期刊論文，讓台灣的實務成果在國內外產生價值，有助提升專業知識的傳承，也能讓台灣在國際防災領域占有一席之地。
第四河川分署報告最新衛星監測成果指出，草嶺的清水溪目前無蓄水情形，未來仍無法排除再次形成的可能，感謝雲林縣府搭建跨域合作平台。
第四河川分署表示已重新啟動草嶺堰塞湖模擬分析勞務計畫，其中包括影響範圍更新、施工便道可行性、沿線廣播系統規畫；另外也進行堤防盤查會勘、檢視周邊安全、協同林業及自然保育署加強清水溪上游崩塌地治理。
雲林縣府表示將先依105年模擬成果範圍進行保全戶造冊，強化疏散演練基礎等事項，後續再依中央更新的模擬結果滾動式檢討疏散應變模式。
