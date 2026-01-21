百年來首見！傳加拿大軍方模擬美國假想入侵情境

（中央社渥太華21日綜合外電報導）加拿大「環球郵報」報導，兩位高層政府官員透露，加拿大軍方近期針對美軍假想入侵進行模擬，討論國內可能的反制策略，其中包括類似阿富汗聖戰士當年對抗蘇聯及後來美國聯軍所採用的游擊戰術。據悉，這是加拿大武裝部隊近百年來首度針對美國進犯本國進行戰略推演。

加拿大身為北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization）創始成員，同時也是美加大陸空防的合作夥伴，這項舉措格外罕見。

官員說明，軍事模擬屬於概念及理論架構，並非可直接執行的具體作戰計畫。

這兩位不具名官員因未經授權，不便公開談論軍方立場。他們與多位專家均表示，川普（Donald Trump）政府下令入侵加拿大的可能性極低。

環球郵報（The Globe and Mail）本週報導，加拿大考慮派遣小型部隊前往格陵蘭（Greenland），與8個歐洲國家共同軍事演習，展現對丹麥及格陵蘭自治地位的支持。

川普近來多次公開要求取得格陵蘭，並揚言對反對併吞的歐洲國家加徵關稅。上月初他對委內瑞拉發動攻擊，俘虜總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，威脅更為升高。

川普也多次公開表示加拿大應成為美國第51州。根據美國國家廣播公司（NBC）報導，川普近幾週更頻繁向幕僚抱怨加拿大在北極地區易受美國對手威脅。前白宮首席策略師巴農（Steve Bannon），現仍與川普關係密切，他認為加拿大「劇烈轉變」，並正逐漸對美國「抱持敵意」。

兩位政府高層官員指出，軍方規劃美軍自南方發動攻勢，預料美軍將在一週內、甚至最快兩天內，突破加拿大陸海戰略要地。

官員坦言，加拿大無法動員足夠兵力，也缺乏先進裝備，難以抵擋美國常規攻擊。因而軍方預想，屆時將以非傳統手法應對，包括非正規部隊或武裝平民進行埋伏、破壞、無人機戰或游擊打擊等。

其中一位官員表示，模擬內容也納入阿富汗聖戰士（mujahedeen）1979至1989年蘇阿戰爭期間突襲俄軍的戰術。這些策略同樣被塔利班（Taliban）用於與美國及盟軍對抗，包括加拿大部隊。2001年至2014年，158名加軍陣亡，多數死於簡易爆炸裝置（IED）攻擊。

這次模擬顯示加拿大在川普政府下對潛在威脅的討論已更為細緻積極。

不過，一位官員強調，加美軍方關係依然良好。雙方正攜手合作建構「金穹」（Golden Dome）大陸防禦體系，以防範俄中飛彈威脅。

加軍也對俄羅斯、中國對加拿大城市及關鍵基礎設施發動飛彈襲擊進行過推演。

軍方規劃倘若出現美方明確跡象，例如「北美航太防衛司令部」（NORAD）夥伴關係終止，美國奉命對加動武，則美軍會隨即展開行動。

一名高階國防部官員指出，加拿大將有至多三個月時間準備陸海防禦。若美國出現警告，宣布終止與加拿大的空域政策，即可認定美軍入侵令已下達。

這項聯合防禦協議破裂後，極可能會尋求法國或英國等擁核國家協助防衛加拿大，對抗美國。

退役少將佛瑞塞（David Fraser），曾與美軍協同指揮加軍出征阿富汗。他表示，加拿大可以如烏克蘭對抗俄軍那樣，運用無人機及反坦克武器削減入侵力道。

佛瑞塞坦言，加拿大需要推演美軍入侵方案，這種狀況難以想像。

他說：「攻擊加拿大，等於與全球為敵，甚至比格陵蘭更嚴重。國際社會關心加拿大，不像對委內瑞拉那般冷漠。屆時你會看到德國軍艦、英國戰機現身加拿大，強化國家主權防線。」

佛瑞塞補充，加拿大應立刻提升北方駐軍，主張北極主權。

萬一美方威脅升高，加軍雖無法正面擊退美軍，但依舊會在邊境部署部隊，游擊戰將成為應對入侵的最佳選項。

他說：「在阿富汗打仗與保衛溫莎（Windsor）、安大略省（Ontario）完全不同，因為你一旦跨越國界，加拿大每個人都是你的敵人。」

前特種部隊司令戴伊（Mike Day）中將退役，曾任加軍未來戰略規劃總指揮。他表示，美軍真的攻打加拿大純屬「幻想」。

他也承認，加軍根本無法與世上最大、最先進的軍隊抗衡。但他強調，美國若要長期占領幅員遼闊的加拿大將極為困難。

戴伊說：「我們無法抵擋正規侵略，只能在有限時間內，守住如京士頓（Kingston）這類小型城鎮。」

「即使美軍規模龐大，也沒辦法徹底占領、控制加拿大所有主要城市。」

他還說：「美軍唯一的希望，或許就只有學俄羅斯對基輔閃電突進，希望攻下渥太華（Ottawa）後全國迅速投降。但如同烏克蘭，我絕不認為即使首都淪陷我們就會投降。」（編譯：陳政一）1150121