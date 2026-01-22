百年來首見？川普言論引警覺 加拿大啟動兵推模擬美軍進攻2日內奪城

加拿大軍方罕見模擬美軍入侵劇本，引發各界對北美盟邦關係的高度關注。 （示意圖／達志／美聯社，下同）

加拿大與美國這對北美長期盟友，關係正因政治與地緣安全變化出現罕見裂痕。加拿大軍方近期已建立一套模擬美軍入侵的軍事模型，為近百年來首見將美國列為假想敵。報導指出，若美軍自南方發動全面攻勢，加拿大的陸海防線最快可能在48小時內失守。

川普曾公開表示「加拿大應成為美國第51州」，挑釁言論引發加國政治與軍事警覺。

根據《環球郵報》報導，該模型由兩名加拿大政府高層官員證實，屬於理論性軍事演練。儘管兩國同為北約創始成員，並共同承擔北美防空任務，但隨著川普政府多次針對格陵蘭與北極主權發表爭議言論，加國軍方認為必須嚴肅看待潛在威脅。推演情境中，美軍將取消「領空共享政策」作為進攻前兆，加國最多僅有三個月可展開防禦準備。

面對軍力懸殊，加軍擬採非正規戰術應對入侵，包括游擊戰、伏擊與無人機攻擊。

面對雙方龐大軍力差距，加拿大軍方承認若發生常規作戰將難以抵擋。根據皮尤中心與全球軍力資料，美國現役軍力達132萬人，排名世界第一，並擁有核武與全球部署能力；相比之下，加拿大軍力僅約6萬8千人，全球排名第28。基於此，加國軍方已轉向「非常規戰爭」模式進行規劃。

推演內容借鏡塔利班與阿富汗聖戰組織對抗蘇聯與美軍聯軍的經驗。報導指出，加軍將仰賴小規模非正規部隊、武裝平民進行伏擊、破壞與無人機閃電作戰，以持續削弱敵軍，拉高美國長期佔領的軍事與政治代價。其核心目的是讓美軍佔領部隊付出重大傷亡，進而削弱侵略意志。

為此，加拿大國防參謀長卡里尼昂宣布，將組建一支超過40萬人的志願預備役部隊，必要時可轉化為游擊部隊執行國土防衛任務。目前未有徵兵計畫，但國防部已開始評估民間動員能力。部分官員亦透露，若美加防務協議徹底崩解，加拿大可能尋求英國、法國等擁有核武的盟國提供援助。

加拿大政府考慮組建40萬志願軍，一旦遭入侵將轉為游擊部隊執行國土防衛任務。

退役少將大衛·弗雷澤表示，加拿大應學習烏克蘭的經驗，以無人機與反戰車武器打擊敵軍。他也認為，一旦美國採取軍事行動，歐洲、日本、南韓等民主夥伴國將不會袖手旁觀。

這場模擬演習的背後，除了川普對格陵蘭的野心與多次將加拿大稱為「第51州」的挑釁言論外，加拿大對北極主權爭議的擔憂亦持續升溫。據傳，川普近來向幕僚抱怨加拿大在北極的防禦能力「漏洞百出」，恐讓美國敵手有機可乘。

儘管目前加拿大與美國仍在防空合作層面維持聯繫，但專家指出，加國若想避免這類劇本成真，唯有強化防禦部署與展現抵抗決心。多倫多大學學者艾哈邁德強調：「只有當加拿大明確展現戰鬥到底的意志，才能對南方鄰國構成有效威懾。」

川普曾公開表示「加拿大應成為美國第51州」，挑釁言論引發加國政治與軍事警覺。（圖／翻攝自X，@InsiderGeo）

