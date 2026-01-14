百年傳承友好連結 三大百年寶物的秘密在這裡!?

節目中心／雲林報導

北港朝天宮藏著三大百年寶物，過去幾乎不對外公開，如今終於要揭開神祕面紗。這些傳世文物，不只是珍貴收藏，更承載著北港媽與府城之間深厚的歷史情誼。

（永烈扛起新營太子宮南都巡歷開路先鋒官頭旗／寶島神很大提供）

相傳在百年前，府城各地宮廟為了感謝北港媽祖帶來的人潮與錢潮，活絡了整個城市的經濟，也象徵彼此的友好與交陪情誼，特別獻上價值連城的珍貴寶物給北港朝天宮珍藏。

（朝天宮祭祀組長介紹百年文物-儀杖／寶島神很大提供）

如今，這三大百年寶物就靜靜躺在北港朝天宮文物館裡，每一件都來頭不小，不只工藝精湛，更蘊含著一段段府城與北港之間跨越百年的信仰與交流故事。

（四安境廟宇聯合贈送給北港媽祖的寶物／寶島神很大提供）

這些寶物究竟是什麼？到底有多珍貴、背後又藏著什麼樣的歷史祕密？答案就在 1/14（週三）晚間10:15《寶島神很大》，一次為你揭曉，絕對不能錯過！

