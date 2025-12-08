百年傳統準時發光 加州耶誕樹大道

今年初席捲加州洛杉磯的伊頓大火，迫使許多居民緊急撤離，社區滿目瘡痍。如今，位於艾塔迪納、已有百年歷史的「耶誕樹大道」重新點亮，象徵社區的重生，居民在燈海下相聚，溫暖的節慶場景帶來久違的希望。

五顏六色的燈飾，帶來節日專屬的歡欣氣息，加州 艾塔迪那（Altadena本台譯）的「耶誕樹大道」，在6號晚間重新點亮。帕薩迪納居民 廣重：「(耶誕點燈)活動向來很棒，但今年特別不一樣。」

今年一月，美國加州洛杉磯大火延燒了近一個月，這條街上的153棵百年雪松，雖然僥倖逃過火舌，卻遭到強風折斷枝幹，原本的燈飾也被煙霧燻黑。志工重新掛上兩萬多顆燈泡，才讓這條已有105年歷史的街道再次發光。艾塔迪那居民 瑪格達利諾：「這段時間真的很難熬，有很多起伏，但社區一直彼此支持，讓我們能一起撐過來。」

大火造成加州18萬居民被迫撤離，許多居民至今仍在臨時住所棲身。艾塔迪那居民 瑪格達利諾：「我期待重建家園，希望明年耶誕節前就能回到這，擁有自己的房子，好好享受節日。」

帕薩迪納居民 廣重：「我們希望整個社區都希望人們留下，因為讓社區變得與眾不同的，就是他們(居民) 這是我們的期盼。」

這次活動也特別設置了「追思樹」，讓居民寫下對親友的思念。當笑容再次綻放，傷痛也將淡去，攜手同行，一步步找回光亮。

