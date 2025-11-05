百年前台灣氣象史中譯本問世！揭露氣象站從業人員「甘苦談」

台灣南區氣象中心主任謝章生(左)主持《遞信志–氣象篇》新書發表。(曹婷婷攝)

雨量、氣溫影響我們每天生活，但百餘年前的人們如何觀測氣象？日據時期記載從清末到1920年代氣象發展的《遞信志–氣象篇》，為台灣氣象史奠定重要里程碑，今年為台灣氣象觀測140周年，交通部中央氣象署5日在南區氣象中心舉辦《遞信志–氣象篇》新書發表，首次將日文原文譯成中文，並以中譯、原書合併發行。

南區氣象中心主任謝章生說，本書出版不僅重現1926年珍貴的遞信部原書，更透過容易閱讀的中文譯本，讓更多讀者得以深入理解百年前臺灣氣象發展的軌跡，同時保留原始文獻的完整風貌與學術價值。他說，這本書問世更有5大重點，包括可以看見台灣氣象史制度與發展、為何設置氣象站、氣象及颱風預報如何引進、國際氣象站如何工作合作以及早期氣象從業人員甘苦談等。

廣告 廣告

交通部中央氣象署5日在南區氣象中心舉辦《遞信志–氣象篇》新書發表活動，眾人在原台南測候所前方合影留念。(曹婷婷攝)

謝章生說，從1885年在海關與燈塔開始氣象觀測，到今日我們擁有全臺密集的觀測網與先進的預報技術，這段歷程不僅是科技的演進，更是無數前人默默耕耘的成果，《遞信志–氣象篇》不僅是對過去的回顧，更是對氣象科學發展與歷史研究的啟發。

台北教育大學台灣文化研究所兼任助理教授蔡昇璋現場剖析《遞信志–氣象篇》內涵與意義，他提到，日據時期引進相關氣象觀測設備，但當時要進入高山、東部都很困難，從文獻記載可看到，山區測候所靠著警察在地駐在所，委託當地警察協助雨量、氣溫監測。而為了開設台東測候所，首任所長小野岐即將就任，夫人安子搭小船卻遭遇船難翻覆。

另外，還有一例更顛覆大家認知的台灣氣象監測歷史，就是住在打狗（高雄）開設診所的英國人梅爾斯，1895年就在診所上方自製氣象監測工具，並將相關訊息提供高雄港、漁民、海關使用。

南區氣象中心表示，《遞信志–氣象篇》由台灣總督府交通局遞信部於大正15年發行，內容記錄台灣早期氣象制度從草創到發展的完整脈絡，闡述19世紀中葉，台灣因開港通商而逐步引進現代氣象技術的歷史背景，並描繪日據時期測候所體系的迅速建立與擴展。

更多中時新聞網報導

粿粿認踰矩王子 控范姜索1600萬

「一分鐘登階358」 測肺阻塞風險

傳王子粿粿早同居 簡廷芮切割出軌男女